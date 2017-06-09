Топ-10 величайших фильмов всех времен

Журнал о кино Empire провел опрос среди своих читателей, на основе которого был составлен рейтинг величайших кинолент всех времен. Лидером топа стала легендарная криминальная драма "Крестный отец" 1972 года.

Всего в опросе приняли участие 20 тысяч человек. Большинство из них признали, что сага Фрэнсиса Форда Копполы – лучший фильм всех времен, передает Daily Mail. В центре сюжета ленты "Крестный отец", снятой по одноименному роману Марио Пьюзо – история сицилийской мафиозной семьи Корлеоне.

Главные роли в фильме исполнили Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Картина завоевала множество премий и даже сегодня продолжает пользоваться бешеной популярностью у зрителей.

На второе место рейтинга участники опроса поставили фильм Джорджа Лукаса 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар". На третьей строчке оказался блокбастер о приключениях Бэтмена "Темный рыцарь" Кристофера Нолана 2008 года.

Кроме того, в первую дестяку топа также вошли такие картины, как "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца". Интересно, что нашумевшая картина прошлого года "Ла Ла Лэнд" с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях оказалась по мнению зрителей аж на 62-м месте из 100.