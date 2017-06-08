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Культура

"Кинотавр" покажет зрителям новую реальность

Кадр из фильма "Холодное танго"
В Сочи стартовал 28-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". 8 июня на конкурсе представят новый проект, направленный на поиск молодых и талантливых кинематографистов.
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Режиссер Павел Чухрай представил на "Кинотавре" картину "Холодное танго", которая выйдет в прокат 22 июня. В центре сюжета драмы – история любви и ненависти двух людей, которые встретились в Литве в 1940-х. 

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Президент кинофестиваля Александр Роднянский вручил Чухраю приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу", передает РИА Новости. На открытии церемонии также выступил глава жюри, народный артист России Евгений Миронов.    

"Очень хочется, чтобы все было справедливо, чтобы через неделю на этой сцене стояли лучшие режиссеры, лучшие артисты, чтобы мы чествовали лучшие фильмы и чтобы они смогли найти своего зрителя", – сказал он.  

В свою очередь Роднянский отметил, что большинство представленных в конкурсной программе лент были сняты без государственного участия, и это уже "абсолютно новая реальность", пишет РБК. "В этом году очень сильная программа, и она очень разная. Я ее называю для себя "лабораторной", потому что причудливо сочетает в себе очень разные жанры и сегменты кино", – подчеркнул он. 

На конкурсе 8 июня будет представлен проект для начинающих кинематографистов "Счастье – это...". В нем могут принять участие сценаристы, режиссеры и актеры, которые только ступили на путь киноискусства, 

"Проект открывает двери в профессию, позволяет создать свой первый фильм, который смогут посмотреть зрители по всей России", – пояснил гендиректор Disney в России Марина Жигалова-Озкан. 

Автор: Рудольф Великолепный8 июня 2017, 10:09
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