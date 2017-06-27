Тайны и легенды Зимнего дворца

27 июня, ровно 263 года назад началось строительство легендарного Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. С тех пор это здание считается не только одним из самых красивых памятников архитектуры, но и самым загадочным в истории. Dni.Ru решили вспомнить все тайны и легенды, которые окружали знаменитую резиденцию императоров.

Легенда о богине с львиной головой

Одна из самых известных загадок связана со скульптурой древнеегипетской богини Сахмет с львиной головой, которая размещена в Эрмитаже. По преданию, богиня была очень кровожадна и однажды она задумала истребить всех людей на Земле.

Однако другие боги решили помешать ей в этом и, пока Сахмет спала, они разлили перед ней на земле красное вино. Проснувшись, богиня решила, что это и есть кровь, выпила ее, захмелела и забыла о своем коварном плане.

Среди сотрудников Эрмитажа ходит легенда, что раз в год в полнолуние на коленях скульптуры появляется небольшая красная лужица. Замечают ее только те, кто работает в музее, а к моменту прихода туристов лужица высыхает.

Призраки Зимнего дворца

Зимний дворец во времена императоров и после них был местом весьма неспокойным, и как говорят некоторые астрологи, обладал плохой энергетикой. Возможно именно поэтому в стенах здания люди часто видят призраков.

Мистические инциденты начали происходить во дворце еще во времена императрицы Анны Иоановны. По легенде, незадолго до ее смерти в залах резиденции начал разгуливать ее призрак, которого слуги принимали за самозванца и даже пытались расстрелять. Когда же императрица встретилась с двойником, то поняла, что скоро умрет.

Похожая история произошла и с Екатериной II незадолго до кончины. Согласно преданию, императрица увидела своего двойника на троне, после чего призрак растворился в воздухе. В наши дни сотрудники Эрмитажа утверждают, что ночью время от времени по залам бродят Екатерина II, Николай I, Александр II и Николай II.

Легенда о подземных ходах

Среди жителей Санкт-Петербурга бытует легенда о том, что Зимний дворец соединен несколькими подземными ходами с другими зданиями. Предполагалось, что эти тайные постройки могли защитить императоров в случае нападения, а также скрыть некоторые моменты их личной жизни. В частности, считается, что под землей можно пройти из Зимнего дворца в Мариинский.

Некоторые петербуржцы утверждают, что Николай II приказал прорыть подземный ход к особняку Матильды Кшесинской, расположенному на другой стороне Невы, чтобы его брат мог с ней тайно встречаться. До сих пор поиски потайных дверей, ходов и лестниц во дворце продолжается, но он так и не увенчался успехом.

Дворцовые коты

Неотъемлемая часть легенд Зимнего дворца – многочисленные коты и кошки, которые в нем обитают. Считается, что начало этой традиции положил Петр I. Путешествуя по Голландии, он привез красивого и крупного домашнего питомца. Позже кошек привезли также из Казани и они стали постоянными обитателями дворца.

Однако Екатерина II предпочитала собак, а потому она придумала ввести среди пушистых питомцев иерархию. Так, красивых кошек оставляли в залах дворца, а не слишком симпатичных селили во дворах и подвалах. Однако с приходом к власти большевиков, статус животных значительно вырос. Именно они помогли пережить дворцу атаку мышей и крыс в те времена, а вот во время блокады Ленинграда многие питомцы просто не выжили.

Сейчас коты – важная часть достояния Эрмитажа, сотрудники музея любят их и кормят. К сожалению, официального финансирования у "дворцовой службы" котов нет, а потому они живут на добровольные пожертвования туристов.