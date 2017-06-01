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Культура

Валерий Сюткин откровенно о личной жизни

Валерий Сюткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В 90-х вся страна распевала его "Стильный оранжевый галстук". Тогда Валерия Сюткина узнали как нового солиста группы "Браво", пришедшего на смену Жанне Агузаровой. Это было яркое, смелое время, наполненное концертами и радостью. Но потом Валерий Сюткин нашел себя как самостоятельный артист.
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На сегодняшний день у него 20 сольных альбомов. Артист занимается и театральным творчеством – ставит собственные моноспектакли, а еще является активным участником Олимпийского движения. Валерий – человек светлый, позитивный, энергичный. За ним не успеть. Говорит, что мог бы быть летчиком. "Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков…" – поет Сюткин уже второй десяток лет. В 2018 году ему исполнится 60 лет. А ведь совсем не скажешь: он молодой парнишка, легко парящий по жизни. И в этой легкости отношения к жизни – секрет его молодости. Корреспондент Dni.Ru побеседовал с артистом, и он откровенно рассказал о себе, своей семье и работе. 

Валерий, близкие друзья знают Вас как человека неуспокоенного, который все время  что-то делает, куда-то улетает, потом прилетает, бежит, спешит... Как Вы живете в таком ритме? Откуда берется энергия, желание все время передвигаться?

Ну, во-первых, я москвич – это ответ на большую часть этого вопроса, потому что у нас высокие скорости жизни и космические энергетики. Москвичей вялыми не назовешь – они привыкли к такому ритму жизни. Когда я прилетаю в другой город и мне говорят: "И как вы там живете в своей Москве?", то я в противовес им говорю, что у них все как-то вяло идет. Во-вторых, я энергичный по генетике. У меня мама очень энергичный человек. Она каждый день ездит в Большой театр на балет – смотреть своих любимых артистов, знает поименно всех танцовщиков, балерин. Она преданный фанат этого жанра. Коля Цискаридзе называет ее "Сюткина мать".

Виолетта и Валерий Сюткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

А жена Виола и дочь Виола тоже в таком же ритме живут или они более спокойные девушки?  

У нас вся семья шустрая, включая нашу любимую собаку Джульетту. Мы ее даже зовем Джу, потому что пока произнесешь "Джульетта", она уже будет в другом месте. Поэтому у нас семья высоких скоростей.

Чем занимается дочь? Вы говорили как-то, что она живет во Франции?

Мы живем на три города. Это Москва – город, где я тружусь (девочки тоже его очень любят). Он "вкусный" и стремительный. Потом – Юрмала и Рига – это родина моей любимой женщины Виолы. Я муж дочери этнической латышки. Теща – настоящая латышка, Виола – полукровка, а я вот как присоска фигурирую. В Латвии, как и в Израиле, национальность идет по женской, по материнской линии.

В общем, в Юрмалу я периодически совершаю набеги. А третий наш родной город – это Париж, потому что Виола там учится, скоро оканчивает магистратуру Сорбонны. Она у нас историк искусства театра. Где она будет жить после окончания университета, будет решать сама. Я, как папа, стараюсь давать ей самое лучшее, включая крепкое образование, и на это не жалко ни сил, ни времени. Я себя считаю счастливым отцом и дедом. У меня есть чудесная внучка, а Сюткина мать обрела правнучку. Внучку мне подарила старшая дочь.

Когда-то давно Вы говорили, что не общаетесь со старшей дочкой. Сейчас что-то поменялось? Вы пересмотрели свое отношение?

Да нет, особо не было такого. Я, может, с детьми не так много времени проводил. Но все судьбоносные моменты – устройство в школу, организация поступления в институт, финансирование образования, провожание в школу – это все я делал всегда. А сейчас все мои дети ходят на мои концерты – все нормально.

Валерий Сюткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

А с мамой старшей дочки поддерживаете дружеские отношения?

Нет, зачем? Я не возвращаюсь никогда. Только дети.

Но бывают разные отношения, например, дружат семьями.

Нет, любовь в жизни у меня одна. А вот детей у меня трое. Это и есть ответ на вопрос "Как устроена моя личная жизнь?".

Валера, а третий кто – сын?

Да, ему 30 лет. Я с Виолой уже 25 лет вместе, и это не назовешь каким-то третьим браком – это один-единственный.

В советское время поколение любило бесплатно и считало в уме. Зиновий Ефимович Гердт говорил, что в то время как только до поцелуев доходило – там и оставались. Раньше и в гостиницу не селили вместе, если не расписаны. Подобные бытовые условия подгоняли под отношения. А сейчас все живут в гражданском браке. И сын мой, и старшая дочь в – гражданском браке, да и младшая тоже. У моей дочери Виолы есть джентльмен из Германии. Он приезжал, и мы прекрасно провели время. Даже дерево вместе посадили на фестивале "Черешневый лес".

Виолетта и Валерий Сюткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik

Расскажите о своем последнем выступлении в Доме музыки...

У меня два проекта – один музыкальный и один театральный. Спектакль под названием "Восторг!", премьера которого состоялась в конце марта, проходил в театральном центре "На Страстном", и, может, мы будем это продолжать.

Я всегда сначала делаю постановку, а потом жду предложений. "Закрепи" – так говорил Андрей Кнышев в своем афоризме, и я с ним согласен. Закрепи впечатление от спектакля. Недавно давал концерт в Большом зале Дома музыки. Этот проект называется "Валерий Сюткин и light dzass". Тут есть ирония: в английском слово light означает как и "легки"й, так и "светлый" – оба эти понятия под характеристику этого концерта подходят. Алексей Алексеевич Кузнецов – наш легендарный гитарист – лидер коллектива Light dzass. Мы сделали как мои шлягеры, так и шлягеры прошлого века. Андрей Эшпай, Александра Николаевна Пахмутова – в общем, весь золотой фонд отечественной эстрады близок нашему сердцу. Деликатно, но с большой улыбкой исполняем наши старые песни. Последние годы я даю два-три крупных концерта в Москве рок-н-ролл бендов. В этом году, в апреле, следующий концерт будет осенью. Поэтому 25 марта 2018 года – в день моего юбилея – милости просим в "Крокус Сити Холл"!

Как Вам удается так сохраниться?

Я не буду кокетничать, я скажу так: у нас у всех с годами характер выходит на лицо. Хотите молодо выглядеть – никому не завидуйте, не тратьте время на ненужное самокопание - просто радуйтесь жизни, будьте вежливы и легки в отношениях с другими людьми. И эта легкость отразится на вашем лице.

Это и есть Ваш жизненный девиз?

У меня два девиза. Это как в интермедии с участием Никулина и Шуйдина: "Весело берем бревнышко и весело несем". И второй девиз. Вот у меня нет татуировок, но если бы была, она была бы такой, как у Михаила Михайловича Жванецкого: "Попробуйте зашвырнуть комара – он не летит, куда вы его бросаете. Нет, он летит сам по себе и плюет на вас. Надо быть легким и независимым". Комар – он независимый. Легкий и независимый. Вот и все мои девизы.

Валерий, Виола и Виолетта Сюткины. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya 

У Вас счастливый союз с Виолой. Есть какая-то формула любви?

В любви нельзя говорить "дай". Вот когда вы будете говорить "на", тогда и будете чувствовать любовь. Любовь – это "на" – получите, возьмите. Это единственный способ для людей жить в мире.

Надо дарить своим близким любовь, совершенно не надеясь на ответное чувство. Просто дарить и все. И тогда сразу все наладится. Тогда начинаешь чувствовать какую-то легкость и жизнь переливается яркими красками. Поэтому счастье – это "на". Главный наш минус – если мы даем, то сразу начинаем требовать взамен, а из этого ничего не получится. А еще мне нравится, как писал Лев Николаевич Толстой: "Счастье – это удовольствие без раскаяния".

Не могу не спросить о группе "Браво", в которой Вы проработали много лет. Вы сейчас общаетесь с ними, с Женей Хавтаном?

Ну, мы же коллеги. Времени на общение сейчас гораздо меньше, чем тогда, когда работали в "Браво". Но мы поздравляем друг друга с днем рождения, если встречаемся где-то – с удовольствием жмем друг другу руку и делимся новостями. Это не дружба, но уважительные коллегиальные отношения.

Валерий Сюткин и дочь Виола. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Какие у Вас творческие планы? Может, новый альбом?

Мы каждый год выпускаем новый альбом. Готовимся к юбилею. Всегда выпускаю сначала винил – я страстный поклонник этой формы. Когда в руках держишь винил – это особая эстетика, в этом плане я гурман. А так – все 20 моих альбомов есть в интернете.

Валера, Вы – активный участник Олимпийского движения? Откуда такая страсть к профессиональному спорту?

Как говорит мой друг Ваня Ургант, Чебурашка и Валерий Сюткин являются настоящими символами нашей олимпийской сборной. Своим появлением в группе поддержки олимпийцев я приношу успех. Вел вечеринки только по поводу победы, и никогда не случалось – по поводу поражения. Так что я – где-то между Чебурашкой и осьминогом Паулем, хоть и не участвую в спортпрогнозах. Был на семи Олимпиадах и только в Рио не поехал – команде было не до меня из-за скандалов с допингом.

Валера, Вы такой позитивный, светлый, живете легко. Можно лишь позавидовать.

Завидовать надо только белой завистью. Радоваться жизни. Шутить. Дарить добро, любовь и свет. Тогда все будет хорошо.

Автор: Светлана Лепешкова1 июня 2017, 16:44

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