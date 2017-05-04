Чичерина и Галанин перепели "Темную ночь" ко Дню Победы
Премьера клипа на новую версию песни "Темная ночь" состоялась на телеканале РЕН ТВ. До 9 мая включительно видео будут показывать в эфире каждые несколько часов.
Режиссер ролика – Инга Щепановская. Помимо рок-музыкантов, в нем также приняли участие актеры кино и московских театров: Андрей Кудзин, Анастасия Степанова, Дмитрий Пройдаков, Игорь Мещерин, Александра Крючкова, Альбина Маркина, Илья Лоос, Юрий Горин, Ярослав Савченко, передает ТАСС.
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