Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс

Писатель Захар Прилепин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook новость о том, что Владимир Меньшов пожертвовал ему один миллион рублей.

"Вот я денег привез – помочь Донбассу", – процитировал литератор известного актера театра и кино. Писатель отметил, что Владимир Валентинович просил не афишировать факт передачи столь щедрого подарка. "Но молчать я ему не обещал все равно", – написал он.

"Такая вот москва-слезам-не-верит, братья и сестры. Такие вот голуби и любовь. Владимир Валентинович, мы любим Вас", – заключил Прилепин.

Запись собрала огромное количество отметок "Мне нравится", а также комментариев пользователей, подобных этому: "До слез...Захар,безмерное уважение и Вам и всем Ребяткам...".

В феврале стало известно, что Захар Прилепин получил звание майора и отправился в Донбасс. Автор "Обители" также не скрывает, что занимает должность советника самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

В кругах столичной интеллигенции поступок писателя вызвал самые неожиданные реакции. Так, поэтесса Вера Полозкова в одном из комментариев к записи в Facebook заявила, что намерена открыть бутылку лучшего шампанского в тот день, когда Прилепину "отстрелят его ******** башку".