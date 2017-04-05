Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Пятница 7 апреля
Лента новостей
12:49
Седокову тошнит от отца ее ребенка
12:49
Удар США по авиабазе ВВС Сирии назвали разовой акцией
12:38
Ученые объяснили нежелание человека рано просыпаться
12:25
Тимати на людях поскандалил с девушкой
12:10
Попавшийся на кокаине футболист ЦСКА продал дом за миллион
12:05
Арендаторы возвращаются на столичные улицы
12:03
Знаменитый итальянец умер в Шереметьево
11:40
Ужин перед сном опасен для жизни
11:38
Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов
11:37
Лакеи США поддержали кровожадного Трампа
11:34
Юлию Барановскую выдают замуж
11:02
Звезда "Семейки Адамс" умерла после тяжелой болезни
10:56
Россиянкам разрешат тратить маткапитал на любые цели
10:35
Названо количество погибших при авиаударе США по сирийской базе
10:30
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
10:23
Как выбрать кровельный материал
10:19
Трансляция прощания с сенатором Тюльпановым
10:17
Володин: Удар США по Сирии дал передышку боевикам
10:10
Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю
10:07
В Москве старушку ударили сковородкой и ограбили
09:45
Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов
09:44
На востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь
09:23
Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
09:23
Смертник Джалилов должен был взорваться с другом
09:10
Обнародовано неизвестное фото беременной Фриске
08:41
Трамп решился на беспредел в отношении России
08:36
Максакова проигнорировала день рождения дочери
08:29
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
08:05
На северо-востоке Москвы двоих мужчин ранили в перестрелке
22:04
Противники гомеопатии признали ее эффективность
22:00
По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
21:48
Порошенко обвинил Россию в провинциализме
21:39
Почему людям полезно спать голыми
21:29
Московского врача жестоко убили в собственной квартире
21:21
В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок
21:07
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
21:06
В метро Москвы произошел сбой из-за пассажира
20:58
На пятую точку телеведущей польстились 4 миллиона человек
20:46
Володин предложил популяризировать "Православную энциклопедию"
20:29
Школьник из Австрии предотвратил массовое убийство детей
20:16
Чем привлекают врачи и рабочие
20:14
Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля
19:36
Москвичи поддержали Петербург в трудный час
19:18
Украинки пытались провезти в Польшу зенитку
19:08
Безвиз с ЕС разочаровал украинцев
19:06
Писатель Александр Гаррос умер после тяжелой болезни
18:57
Любовница Тарасова показала эротическое видео
18:52
На железной дороге в Москве произошел сбой
18:39
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)
18:28
Москвичи скорбят вместе с Питером
18:15
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме
18:10
Больную Варум откачивали 40 минут
17:58
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге
17:55
Жительница Карелии подбросила ребенка случайному собутыльнику
17:51
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
17:48
Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
17:32
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"
17:22
Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность (видео)
17:21
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы
17:17
Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
17:12
Как Европа обманула украинцев
17:07
Полиция проверяет обстрелявшего дворников москвича
16:49
Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой
16:42
Что связывает Евгения Цыганова и Глюк`Ozу
16:18
Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
16:14
Анисина напала на подругу Джигурды
16:10
Телепроекту "Дом-2" вынесли приговор
16:01
Как зарабатывают на детях
15:52
Максим Дунаевский перенес тяжелую операцию
15:48
Непонравившуюся квартиру можно вернуть после покупки
15:26
В Москве прошла "генеральная уборка"
15:24
Названа причина убийства Бориса Немцова
15:23
Отпуск помогает развить интеллект
15:22
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
15:16
Обыски обвалили акции "Алросы"
14:54
Путин отправил в отставку главу Марий Эл
14:51
Сын Трампа рвется к власти
14:46
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
14:46
Путин принял решение сменить главу Марий Эл
14:45
Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу
14:42
В Москве зафиксирован самый теплый день года
14:21
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
14:21
Украина попала в ловушку из-за российских банков
14:11
Почему женщины впадают в депрессию
14:09
В Москву вернется снег
13:59
ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
13:54
Неожиданная версия развода Питта и Джоли
13:31
"Голое" фото Лозы взбудоражило Сеть
13:27
Россия вошла в топ стран по смертности от курения
13:23
Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
13:16
Москвич пытался зарезать жену перед отделением полиции
13:01
Фото Путина с беременной Симоньян стало хитом Сети
12:54
В Петербурге пассажир пронес в метро гранату
12:45
Отец обвинил Бузову во вранье в день теракта
12:44
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
12:37
Сборная России ухудшила позицию в рейтинге ФИФА
12:23
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
12:00
Перед "Евровидением" Самойлова отправилась к пластическому хирургу
11:50
Порошенко начал распродажу Украины по частям
11:39
Подробности взрыва у школы в Ростове
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как Европа обманула украинцев
Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу
Смертник Джалилов стал жертвой предательства
67-летняя Пугачева пришла на детский праздник в коротких шортах
Больную Варум откачивали 40 минут
У Киева отбирают "Евровидение"
Lifestyle

Меньшов дал Прилепину миллион на Донбасс

Владимир Меньшов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Писатель Захар Прилепин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook новость о том, что Владимир Меньшов пожертвовал ему один миллион рублей.
прочитано 3244 раза

"Вот я денег привез – помочь Донбассу", – процитировал литератор известного актера театра и кино. Писатель отметил, что Владимир Валентинович просил не афишировать факт передачи столь щедрого подарка. "Но молчать я ему не обещал все равно", – написал он.

"Такая вот москва-слезам-не-верит, братья и сестры. Такие вот голуби и любовь. Владимир Валентинович, мы любим Вас", – заключил Прилепин.

Захар Прилепин. Фото: facebook.com/zaharprilepin

Запись собрала огромное количество отметок "Мне нравится", а также комментариев пользователей, подобных этому: "До слез...Захар,безмерное уважение и Вам и всем Ребяткам...".

В феврале стало известно, что Захар Прилепин получил звание майора и отправился в Донбасс. Автор "Обители" также не скрывает, что занимает должность советника самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

В кругах столичной интеллигенции поступок писателя вызвал самые неожиданные реакции. Так, поэтесса Вера Полозкова в одном из комментариев к записи в Facebook заявила, что намерена открыть бутылку лучшего шампанского в тот день, когда Прилепину "отстрелят его ******** башку".

Автор: Андрей Петрунян5 апреля 2017, 12:58

комментарии

Политика

ЕС поставил точку в визовом вопросе с Украиной
Сын Трампа рвется к власти
Плач Порошенко долетел до премьера Дании
Брекзит вынудил Лондон искать дружбы с Москвой

Шоу-бизнес

Седокову тошнит от отца ее ребенка
Тимати на людях поскандалил с девушкой
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним парнем
Кержаков волновался сильнее жены на панихиде по Тюльпанову

Проишествия

По делу о теракте в метро Петербурга задержаны восемь человек
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"
Взрыв в жилом доме напугал петербуржцев
Водитель взлетел на воздух со скоростью ракеты (видео)

Lifestyle

Меньшов рассказал о подаренном Прилепину миллионе
Бурятская версия "50 оттенков серого" шокировала зрителей
Главные события Москвы с 7 по 13 апреля
Что посмотреть в кино 6-13 апреля
Регионы

Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник

Правоохранители установили место жительства преступника и задержали его
Шоу-бизнес

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

Девушке пришлось расстаться с командой из-за похудения
Шоу-бизнес

Юлию Барановскую выдают замуж

Репортеры рассмотрели кольцо на безымянном пальце телеведущей
Шоу-бизнес

Тимати на людях поскандалил с девушкой

Исполнитель обозвал свою обидчицу пустоголовой курицей

Гороскоп

Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель
Любовный треугольник Дмитрия Нагиева

Фоторепортажи

Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез
Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене
Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику

Спорт

Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Фото голой жены Павла Мамаева утекли в Сеть
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России
Овечкин раздул скандал перед Олимпиадой-2018

Регионы

Перепуганный терактом мужчина сжег деревню
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
Жуткое видео взрыва у школы в Ростове
В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru