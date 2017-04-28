Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
По предварительным данным, у 69-летней актрисы выявили серьезное сердечное заболевание. Ее направили в отделение интенсивной терапии.
Информацию о состоянии здоровья Остроумовой подтвердил ее муж и коллега Валентин Гафт. "Ольга Михайловна обращалась к медикам, ее оставляли в больнице из-за проблем с сердцем. Сейчас она просто пошла к врачу, ее не госпитализировали", – цитирует артиста Life.ru.
Напомним, информация о госпитализации Остроумовой появилась 24 апреля. Источники РЕН ТВ сообщали, что актриса попала в больницу с острой болью в коленном суставе.
Артистка тогда заявила, что с ней все в порядке. "Спасибо, все хорошо", – ответила она на вопрос о самочувствии.
Российская актриса Ольга Остроумова известна россиянам по ролям в спектаклях Театра Моссовета и Театра на Малой Бронной. Много у артистки и телевизионных работ: она снималась в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя".
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