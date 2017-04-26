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Культура

Больной Хворостовский вернулся на сцену

Дмитрий Хворостовский. Фото: GLOBAL LOOK press/CTK
Дмитрий Хворостовский выступил на сцене в Торонто после продолжительного перерыва в работе. Вместе с ним на сцену Four Seasons Centre вышли Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов.
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В программе Trio Magnifico прозвучали культовые арии из опер Верди и Пуччини, а также классические русские романсы. Аккомпанировал знаменитым певцам итальянский оркестр под руководством дирижера Ядэра Беньямини. Итальянская публика очень обрадовалась возвращению знаменитого баритона. С неменьшим восторгом были восприняты и партии Анны Нетребко.

В конце прошлого года всемирно известный тенор был вынужден отменить ряд концертов в связи с тяжелой болезнью. Опухоль головного мозга была обнаружена у Хворостовского еще в 2015 году, однако исполнитель продолжал активно работать и гастролировать по всему миру.

Осенью 2016-го Дмитрий официально подтвердил слухи о своей болезни и перенес на неопределенное время несколько концертов. В феврале этого года он вновь был вынужден отменить выступление в Вене из-за назначенного курса химиотерапии.

Автор: Андрей Петрунян26 апреля 2017, 17:35

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