Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"

Певец пообещал не отказываться от привычного образа до конца. К юбилею он представил обновленную версию шоу "Я".

Артистов, которые не то что годами – десятилетиями! – чешут по стране с одной и той же программой, у нас пруд пруди. Все знают одного уже не юного певца, который повторяет из зала в зал, из года в год однажды заученные фразы, шутит с публикой всегда одинаково, выдавая все за импровизации. И люди на это покупают билеты раз за разом, что поражает.

Наша эстрада в большинстве своем – пародия на мировую сцену. И поэтому артисты занимаются не творчеством, но кассой. А исполнителей, которые делают шоу мирового уровня, в России единицы. У кого-то нет для этого средств, у кого-то не хватает вкуса, у прочих – здравого смысла. У Филиппа Киркорова со всем этим – порядок.

К нему можно относиться как угодно – смеяться над любимыми им перьями и стразами, кривиться от некоторых песен, недоумевать по поводу имиджа. Но то, что он профессионал высочайшего уровня, не признать невозможно. Он расшибется, но каждый раз удивит, поразит, заставит снова и снова о себе говорить.



И представленное в обновленном виде шоу "Я", премьера которого состоялась год назад, – пример того, как может и должен существовать Артист на сцене. Три часа Киркоров работает практически в режиме нон-стоп. Даже зеркало ему выносят – поправить прическу. Он не отвлекается и на букеты, чтобы паузами не снижать эмоциональный накал спектакля.

Культовый режиссер Франко Драгоне, известный постановками программ Селин Дион и Cirque du Soleil, придумал именно дорогой костюмированный спектакль – масштабный, с акробатическими номерами, мощной хореографической составляющей, впечатляющей сценографией. Многоуровневая трансформирующаяся сцена, огромные светодиодные видеоэкраны, при помощи на которых зрители попадают то во дворец императрицы Анны Иоановны, то в столичный Москва-Сити, то в кабинет, сплошь увешанный портретами Киркорова разных периодов, – все это призвано раскрыть сущность исполнителя, то самое "Я".



Филипп построил программу на 2/3 из премьерных песен. Он рисковал, конечно, ибо народ ждет давно знакомые хиты. Но Киркорову через несколько дней исполнится 50 лет. И петь "зайка моя – я твой тазик" уже не по статусу, не по возрасту.

Теперь у Киркорова преобладает качественная поэзия в песнях, он ушел от примитивных рифм и аккордов, вернулся к мелодизму, образы стали серьезнее и глубже. А уже известные всем песни он исполнил в новых аранжировках.

Он сбалансировал программу, чтобы показать все жанровое разнообразие, имеющееся в его репертуаре. Тут и медленная "Ты, ты, ты" – одна из первых песен, и зажигательные "Дископартизаны", и граничащая с шансоном новая композиция "Тлела сигаретка, капала слеза".



Филипп умеет иронизировать над собой. И конечно, появляется на сцене и в короне – поп-король все-таки! – и в тех самых пресловутых перьях и стразах, "которые со мной начались и мною же закончатся, без которых я не я". На протяжении 30 лет он дает людям возможность обсудить его наряд, песню, поступок. "Если я пойму, что больше не интересен, то тихонько уйду", – признался он зрителям на концерте.



Кажется, это Киркорову еще долго не грозит. Ведь десять аншлаговых сольников в шеститысячном зале – свидетельство того, что артист востребован, как никто другой.