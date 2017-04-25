Больной Хворостовский возвращается на сцену с Нетребко

Оперный певец Дмитрий Хворостовский порадует поклонников в Торонто. Осенью 2016 года он отменил все выступления из-за тяжелой болезни.

Вместе с легендарным певцом на сцену выйдут такие звезды, как Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов, передает ТАСС. Аккомпанировать российским артистам будет канадский оркестр под руководством Ядера Биньямини.

В сентябре 2016 года золотой баритон подтвердил слухи о том, что он борется с онкологическим заболеванием. Хворостовский отменил все концерты, чтобы пройти курс химиотерапии.

В наступившем году ситуация не улучшилась. В конце февраля сорвались сразу два выступления – в Калининграде и Минске, позже был перенесен на неопределенный срок концерт в Вене.

Опухоль головного мозга у Хворостовского обнаружили еще в 2015 году, однако он продолжал работать и гастролировать. Через полтора года исполнитель все же решил заняться здоровьем. Концерт Trio Magnifico на главной сцене Торонто обещает стать одним из самых ярких событий этой весны.