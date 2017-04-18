Вицин называл Пугачеву своей ученицей

Один из самых обаятельных и талантливых актеров XX века, своей харизмой он покорял зрителей с первого взгляда. Сегодня, 18 апреля, ему могло бы исполниться 100 лет. Dni.Ru предлагают вспомнить самые интересные и забавные факты из биографии Георгия Михайловича Вицина.

Он прославился на весь мир благодаря роли труса в легендарных фильмах Леонида Гайдая. "Самогонщики", "Операция Ы и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Пёс Барбос и необычный кросс" – все эти картины неразрывно связаны в памяти зрителей с образом растяпы и балагура в исполнении неподражаемого актера.

Ему часто предлагали роли "опустившихся" пьяниц, в образ которых он вживался легко и естественно. Между тем, Вицин нисколько не был похож на своих персонажей. Никогда не курил и не пил, увлекался дыхательной гимнастикой йогов и до конца своих дней следовал вел здоровый образ жизни.

Коллеги со смехом вспоминали, как на съемках "Кавказской пленницы" Вицину все же пришлось переступить через себя и выпить настоящего пива. На этом настоял Леонид Гайдай. Режиссер заявил, что шиповник выглядит в кадре "неубедительно". Однако в других картинах Георгий Михайлович легко "симулировал" алкогольное опьянение.

В чем он никогда себе не отказывал – так это от души пошутить над окружающими. Так, юную Пугачеву Вицин легко окрестил "своей ученицей". Как пишет "Комсомольская правда", однажды Георгий Михайлович выступал в военной части. Вдруг к нему подошла молодая артистка и выдохнула: " Я тоже стараюсь так петь, как и вы, актерски". После этого будущая королева советской сцены исполнила легендарную песню "Все могут короли".

Доверчивый Вицин воспринял слова незнакомки совершенно серьезно. "Потом, когда она стала ПУГАЧЕВОЙ, я хохотал, вспоминая этот случай. После него я всем говорю: это моя ученица", – цитирует "Комсомольская правда" артиста.

За свою карьеру он не только снялся в десятках культовых кинокартин, но и озвучил персонажей доброй сотни советских мультфильмов. На протяжении 22 лет Вицин являлся ведущим актером театра им. Ермоловой, на его счету 18 спектаклей.

Подобно многим поистине талантливым людям, Георгий Михайлович отличался невероятной скромностью. Последние годы жизни он провел в одиночестве, изредка выходя на улицу, чтоб покормить голубей. От какой-либо помощи артист всегда резко отказывался. "Не могу взять, ведь люди последнее отдают!" – говорил он.

Вицин скончался в одной из столичных клиник в 2001 году в результате тяжелого заболевания сердца. Народный артист похоронен на Ваганьковском кладбище.