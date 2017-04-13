"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол

Нескончаемый блокбастер, снятый на этот раз Ф. Гэри Греем, ждали в первую очередь те, кто сделал "Форсажу 7" кассу в миллиард долларов. Масштабы похождений героев братства разрослись до Гаваны, Берлина, Нью-Йорка и засекреченной российской базы во Владово. В прокате – с 13 апреля.

О ЧЕМ

Медовый месяц новоявленных семьянинов Доминика (Вин Дизель) и Летти (Мишель Родригеc) не мог закончиться так же мирно, как начинался. На горизонте появилась хитроумная блондинка Сайфер (Шарлиз Терон). Цель ее, конечно, не женатый альфа-самец, а единоличная власть над миром. Бестия почти буквально берет в плен Дома, вынуждая его вести сомнительную игру с ней в тандеме, пойти против своих близких, грозит разрушить всю систему его ценностей. Команда бывших стритрейсеров колесит по миру, и, кажется, в нем есть место только хаосу и роботам.

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Надо сказать, "Форсаж" – киносериал, которому удается удерживать внимание зрителя. Ф. Гэри Грей ("Голос улиц", "Ограбление по-итальянски", "Будь круче") не пожалел денег на экшн. В предыдущих частях банда рассекала и выделывала кульбиты на авто в самолетах, брала штурмом танк – сейчас дело дошло до российской подлодки.Собственно, новшеств от восьмой части никто и не ждал, а вот фееричных спецэффектов и графики – да. Львиная доля креатива ушла на сцену автобойни (иначе не назовешь) в Нью-Йорке. Разномастные машины, взбесившись от кибератаки, то хаотично бороздят "Золотое яблоко", то едут строем, как военные на параде. Даже зрелищной и "долгоиграющей" бондиане такого не снилось.

ЧТО НОВОГО



Блокбастер местами претендует не только на юмор, но и на рефлексию по поводу происходящего в мире. Так, ключевым моментом в фабуле выступает "чемоданчик русского" – объект вожделения Сайфер, – в котором находятся коды от ядерного оружия. Надо сказать, предприимчивая блондинка метит в богини: собирается поставить на место всех неугодных и жать себе на кнопочки, сидя в набитой компьютерами комнатушке.

Дама планирует решать, кто же "тварь дрожащая", а кто – "право имеющие". Но от власти ее отделяет секретная база "упрямых русских".



И вот тут начинается фантастика. Оказывается, не только найти, но и оккупировать базу барышне и банде почти не составило труда. Каких-то 15 минут экранного времени, и подлодка, управляемая красоткой на расстоянии, начала жить самостоятельной жизнью.

Помимо штампов о том, как выглядят и ведут себя суровые русские мужики (которые, увольте, уже даже не смешны – ни мужики, ни штампы), создатели не нашли, что сказать. Вероятно, сцена с пылающей субмариной, дым которой окутал воссоединившихся в эту самую секунду молодоженов, должна быть красноречивее и убедительней.

Вообще, в этой части все, что касается семьи – ценности, транслируемой членами банды как главной, выглядит натянуто. Герой Вина Дизеля фактически идет на предательство, внутренне оправдываясь внезапной вестью о прибавлении в семействе (спойлер: не от жены). Об умершем Брайане братство вспоминает постольку-поскольку, а о внутренней сплоченности в этой команде речи, кажется, теперь не идет: команда выглядит разрозненной, каждый сосредоточен на личных делах. Летти так вообще думает только о Доме и, как мудрая и преданная жена, лишь вздыхает и восхищается им, даже когда стоит под дулом его же пистолета.

"Форсажу 9" явно быть, но даже страшно подумать, на что посягнут создатели – неужели Вин Дизель будет летать на машине внутри космического корабля? Или не внутри, а снаружи. И, отмахиваясь от вселенского зла, думать, как будет делать уроки с сыном.