Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Четверг 9 марта
Лента новостей
21:31
Сфотографирована самая красивая туманность "Млечного Пути"
21:28
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов
21:22
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии
21:03
В Италии мост рухнул на машину с людьми (видео)
20:47
Объявлен состав "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"
20:46
У Обамы диагностировали подростковые проблемы
20:34
Госдума усовершенствует налоговую систему
20:23
Путин поговорил с главой МИД Германии о Меркель
20:18
Украинцев сделали на шаг ближе к отмене виз
19:59
Полет на Марс грозит раком крови
19:55
В Молдавии устроили скандал из-за поездок чиновников в Россию
19:46
Из-подо льда Москвы-реки спасли двух рыбаков
19:23
Кроссовки научат шпионить за своим владельцем
19:08
В Сети пошутили над жутким смехом Терезы Мэй
18:59
Назван самый мощный в мире телефон
18:55
В банке на севере Москвы устроили стрельбу
18:27
Диана Шурыгина сорвала эфир
18:17
Родственники Трампа нашлись в России
18:11
Раскрыта причина алкоголизма
18:00
Выборы в России сделают более прозрачными
17:55
Британцам предлагают оплачивать покупки кольцом
17:52
Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка
17:45
В России изобрели многоразовый презерватив
17:37
Ирина Салтыкова о новом любовнике
17:34
34-летняя бабушка узнала о беременности дочери от чиновников
17:30
У сотрудника ФСБ украли спецпропуск и ключи от работы
17:25
Вор забил пенсионерку поленом в ее же доме
17:22
Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы
17:01
В Киеве назвали сроки экономического краха Украины
16:59
Москвичка раздумала сажать в тюрьму плохого любовника
16:58
На месте пожара в Москве найдено тело мужчины
16:48
Единороссы определились с партийными праймериз
16:38
Юрий Аксюта лишился правой руки после скандала на "Минуте славы"
16:28
Погода в Москве поставила температурный рекорд
16:22
Россияне пьют опасную воду из-под крана
16:17
Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме
16:16
Копенкина легла под нож из-за критики
16:15
Аллегрова попросила прощения за свои слова
16:14
Школьница зарезала дедушку на праздновании 8 Марта
16:08
Россию ждет новое нашествие мигрантов
15:56
Разоблачение мифов о Большом взрыве и "темной энергии"
15:54
Чем опасны пятиэтажки "под снос"
15:46
Путин провел чистку генеральских рядов
15:40
Как вдвое улучшить память
15:03
Водонаева решила рассказать сыну о сексе
14:59
В Подмосковье уволили учительницу из-за откровенных фото
14:57
Ученые: Красавцы вынуждают девушек есть салат
14:52
Значение имени Алла
14:42
Насильник Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
14:27
Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок
14:26
Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
14:26
Замок английского короля выставлен на продажу
14:18
Новая потеря Марии Максаковой
14:12
Шубская высказалась о беременности
13:58
В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав
13:57
Отар Кушанашвили: Диане Ш. хана
13:51
В Москве инвалидам дадут автомобили в аренду
13:39
Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing
13:38
По лицу можно определить признаки болезней
13:30
Лукашенко вступил в перепалку с Медведевым
13:22
В Петербурге закрыли бордель со старыми темнокожими путанами
13:15
Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"
13:08
Провокации и хамство Литвиновой на "Минуте славы"
13:02
Бортко жестко ответил на выпад Макаревича
13:01
Как влияют мигранты на экономику России
13:00
5 самых важных аспектов воспитания
12:54
В Москве третьеклассницу избили на глазах у школьников
12:54
Как произвести впечатление на собеседовании
12:50
Донцова припомнила прошлое Винокура и Якубовича
12:25
Одесса исчезает с лица земли
12:21
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
12:15
Елена Летучая о "Минуте славы": Это нищебродство душ!
11:54
Жена Александра Овечкина ждет ребенка
11:51
Названы самые грязные регионы России
11:40
Глава российского банка попался на миллиардной афере
11:40
Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова
11:38
Рублю предсказали небывалое падение
11:20
Появилось видео с места падения москвички из окна 10-го этажа
11:19
Американец унизил Малкина в драке (видео)
11:15
США потратили миллионы на любовь российских геев
11:05
Пелагея: Я ленивая мать
10:58
В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины (видео)
10:43
В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров
10:42
Мать потеряла связь с Максаковой
10:18
Основные стереотипы об онлайн-образовании
10:15
Брошенную Бузову назвали "протухлой курицей"
10:11
Семьи и новички получат авто со скидкой
10:11
Откровенные фото подмосковной учительницы вызвали скандал
10:09
На что тратят деньги светские львицы
10:05
Преснякова: В гостях у Пугачевой я никогда не была
09:50
На юге Москвы найдено тело мужчины с ножевым ранением
09:44
В Москве вооруженные налетчики ограбили цветочный магазин
09:36
Барби сделала из людей кукол
09:32
Поклонник подарил Калашниковой дорогущий автомобиль
09:27
У безработного москвича угнали иномарку за три миллиона
09:20
Беременную украинку арестовали за внебрачный секс с африканцем
09:09
Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова
09:04
Школьник нашел самолет времен Второй мировой с останками пилота
09:04
Москвич умер от остановки сердца во время экстремального марафона
08:48
Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
Познер объяснил критику инвалида на "Минуте славы"
В России вскоре отменят выплаты пенсий
Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой
Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова
Малахов о свадьбе Шурыгиной и Семенова
Lifestyle

Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи

Кадр из фильма "На игле 2"
Продолжения фильма Дэнни Бойла "На игле" поклонники ждали 20 лет. И дождались: в российский прокат лента о предприимчивых маргиналах-философах выходит 8 марта под названием "Т2 Трейнспоттинг".
прочитано 2441 раз

Вторая часть культовой ленты 90-х "На игле" не блещет остротами и эстетичностью, но говорит о взрослении и свободе. Повзрослевшие актеры успели стать популярными, Дэнни Бойл – получить "Оскар", но пророчить бесспорный триумф сиквелу, как минимум, громогласно.

О ЧЕМ

Конечно, фильм не о наркотиках и даже не о нелегкой доле наркоманов, чудом перешагнувших порог 30-летия. Но сюжет строится вокруг той же великолепной четверки. Рентон (Юэн МакГрегор), в конце первой части сбежавший от приятелей и присвоивший коллективный "заработок", возвращается в Эдинбург. С расширяющими сознание веществами он завязал – 20 лет без наркотиков сделали его типичным представителем европейского общества со стабильной работой, средним окладом и размеренным течением бытия. Но встреча с друзьями из прошлого медленно, но верно срывает с героя маску благополучия.

Кадр из фильма "На игле 2"

Кочерыжка (Юэн Бремнер), Кайфолом (Джонни Ли Миллер) и Бэгби (Роберт Карлайл) привету из лихих 90-х, мягко скажем, не рады. Бывший сосед по парте и лучший друг вместо приветственных объятий хорошенько поколачивает пришельца, а Кочерыжка и вовсе забыл о старых склоках и собирается добровольно отойти в мир иной.

Собственно, "выбравший жизнь" Рентон пытается загладить все грехи: одному отдать долг и стать честным напарником по бизнесу, второго вытаскивает из предсмертных судорог и тащит на пробежку по сказочным шотландским ландшафтам, а третьего предпочитает не видеть. Но ко всем этим начинаниям подключаются любовь, невысказанные обиды, страх, враги и надежда стереть давно забытое, но въевшееся прошлое. Надежда, которая только дразнит проблесками успеха.

ГДЕ МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

"Т2 Трейнспоттинг" выдержан вполне в духе старшего брата: только редкие урбанистические приметы и саундтрек (молодые шотландцы Young Fathers, The Rubberbandits и ремиксы на хиты Prodigy и Underwood из первой части) указывают на хронос, бег которого заметен и во внешнем виде героев. Все остальное – та же картина из 90-х: берлога наркомана-одиночки, море белого порошка, шантаж и проституция. Кроме первой части "На игле" можно посмотреть " Глубокую могилу" того же Бойла с тем же МакГрегором, "Кокаин" Теда Демме с Пенелопой Круус и Джонни Деппом. Но умопомрачительного шотландского акцента, из-за которого даже в США "На игле-2" идут с субтитрами, нет ни в одной родственной ленте.

ЧТО НОВОГО

Но как героин уже не приносит героям желанного освобождения от всех проблем, как в юности, так и вторая часть "На игле" не дарит кайфа первой. Складывается впечатление, что и Бойлу, и актерам очень скучно. Первая часть с лихим саундтреком и зловещим нарративом при всей низости антуража была красивой, яркой и эффектной, наркотиком от кино. Вторая же никак не может собраться и вызвать у зрителя хоть одну яркую эмоцию. "Т2 Трейнспоттинг" превращается в манифест против взросления.

Кадр из фильма "На игле 2"

За 20 лет ни герои, ни их жизнь кардинально не поменялась. Даже у беглеца Рентона не все так гладко, как он рисовал. Все они – те же дети, борющиеся против системы, отчаянно не желающие становиться "как все", но единственный способ быть иными, который они для себя видят, – это либо торговля наркотиками и воровство (как в первой части), либо торговля секс-услугами (как во второй).

Во всем этом читается трагедия одиноких и несчастных, так и хочется написать – униженных и оскорбленных, пусть так и будет: униженных и оскорбленных самими собой. 40-летние бунтари из подполья поняли, что повторить лихую юность уже невозможно, а расплачиваться за нее нужно. Они даже надели костюмы, чтобы приехать на поминки друга юности, а на самом деле – просто юности, но еще не привыкли быть взрослыми.

Кадр из фильма "На игле 2"

Они выносят приговоры нынешнему обществу: "выбери двухчасовую поездку на работу", "выбери ипотеку", "выбери Твиттер" но этот приговор, по сути, – эхо, летящее 20 лет, когда юный герой МакГрегора саркастично восклицал "выбери карьеру, выбери семью, выбери большие телевизоры и аккуратно выплачивай взносы". Они не вышли из прошлого, они живут им, потому что обличье настоящего им как-то не к лицу.

Но несмотря на все это, герои свободны и рвутся к жизни. Каждый из этой неказистой четверки с окраины способен к рефлексии, самостоятельности и не хочет плыть по течению.

Кадр из фильма "На игле 2"

Кочерыжка пытается завязать и пишет книгу – судя по отзывам остальных, весьма талантливо пишет. Они способны на любовь: изворотливы Кайфолом, который три четверти экранного времени употребляет, выпивает, дерется или подстрекает свою подружку к порнобизнесу, с детской беззащитностью восклицает: "Я ведь люблю ее!" Ее, проститутку из сауны, приехавшую из Болгарии в поисках неизвестно чего.

Кадр из фильма "На игле 2"

Эта странная связь странных людей комична, но трогательна и объяснима. Они готовы убить друг друга – в этом не сомневаешься ни секунды, но отчего-то точно знаешь: не убьют и в последнюю секунду спасут. Они не вызывают симпатии, но в них, честное слово, нет мещанства и подлости. Возможно, им бы помог хороший психотерапевт, но в их картине мира они скорее выберут тюрьму.

Они не жалкие "жертвы соблазна", они вообще не жертвы или, если угодно, такие же жертвы, как и все "нормальные люди", просто и те, и другие сделали свой выбор. Нам странно и скучно смотреть на них в 2017-м, тем, кто выбрал жизнь, потому что и выбора не было. Они же пошли против обыденности и выбрали свободу. На них стоит посмотреть, отправляясь в банк выплатить взнос по ипотеке. 

Автор: Рудольф Великолепный7 марта 2017, 10:23

комментарии

Политика

Трамп послал сектанта в Россию за пельменями
Лужков обвел киллера Саакашвили вокруг пальца
Сбербанк довел Украину до бешенства
Почему Трамп не оправдал надежды россиян

Шоу-бизнес

Тарасов делает Бузовой и любовнице одинаковые подарки
Диана Шурыгина сорвала эфир
Ирина Салтыкова о новом любовнике
Копенкина легла под нож из-за критики

Проишествия

Глава российского банка попался на миллиардной афере
В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров
Падение огненного шара на Японию попало на видео
Бывшую жену Ликсутова обворовали на 22,8 миллиона рублей

Lifestyle

Певцов пострадал из-за своей любви
Стивен Сигал отказался жить в России
5 необычных рецептов постных блюд
Мастера и Маргариту отправили в психушку
Общество

Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой

Причиной стало усиление антироссийских настроений в странах ЕС
Шоу-бизнес

Преснякова: В гостях у Пугачевой я никогда не была

Солистка группы "Самоцветы" рассказала об отношениях с Примадонной
Шоу-бизнес

Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова

Состоялся судебный процесс по ДТП, жертвой которого стал актер
Общество

Шурыгина курит вместе с отцом на "Пусть говорят"

В Сеть попала шокирующая фотография 17-летней девушки

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Барби сделала из людей кукол
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

Спорт

Американец унизил Малкина в драке (видео)
Роналду развлекся с танцующим миллионером
Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой
Беременная Алия Мустафина сильно располнела

Регионы

Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
В Красноярске пьяная девушка бросалась на машины (видео)
Откровенные фото подмосковной учительницы вызвали скандал
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru