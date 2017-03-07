Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи

Продолжения фильма Дэнни Бойла "На игле" поклонники ждали 20 лет. И дождались: в российский прокат лента о предприимчивых маргиналах-философах выходит 8 марта под названием "Т2 Трейнспоттинг".

Вторая часть культовой ленты 90-х "На игле" не блещет остротами и эстетичностью, но говорит о взрослении и свободе. Повзрослевшие актеры успели стать популярными, Дэнни Бойл – получить "Оскар", но пророчить бесспорный триумф сиквелу, как минимум, громогласно.



О ЧЕМ

Конечно, фильм не о наркотиках и даже не о нелегкой доле наркоманов, чудом перешагнувших порог 30-летия. Но сюжет строится вокруг той же великолепной четверки. Рентон (Юэн МакГрегор), в конце первой части сбежавший от приятелей и присвоивший коллективный "заработок", возвращается в Эдинбург. С расширяющими сознание веществами он завязал – 20 лет без наркотиков сделали его типичным представителем европейского общества со стабильной работой, средним окладом и размеренным течением бытия. Но встреча с друзьями из прошлого медленно, но верно срывает с героя маску благополучия.

Кочерыжка (Юэн Бремнер), Кайфолом (Джонни Ли Миллер) и Бэгби (Роберт Карлайл) привету из лихих 90-х, мягко скажем, не рады. Бывший сосед по парте и лучший друг вместо приветственных объятий хорошенько поколачивает пришельца, а Кочерыжка и вовсе забыл о старых склоках и собирается добровольно отойти в мир иной.

Собственно, "выбравший жизнь" Рентон пытается загладить все грехи: одному отдать долг и стать честным напарником по бизнесу, второго вытаскивает из предсмертных судорог и тащит на пробежку по сказочным шотландским ландшафтам, а третьего предпочитает не видеть. Но ко всем этим начинаниям подключаются любовь, невысказанные обиды, страх, враги и надежда стереть давно забытое, но въевшееся прошлое. Надежда, которая только дразнит проблесками успеха.

ГДЕ МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

"Т2 Трейнспоттинг" выдержан вполне в духе старшего брата: только редкие урбанистические приметы и саундтрек (молодые шотландцы Young Fathers, The Rubberbandits и ремиксы на хиты Prodigy и Underwood из первой части) указывают на хронос, бег которого заметен и во внешнем виде героев. Все остальное – та же картина из 90-х: берлога наркомана-одиночки, море белого порошка, шантаж и проституция. Кроме первой части "На игле" можно посмотреть " Глубокую могилу" того же Бойла с тем же МакГрегором, "Кокаин" Теда Демме с Пенелопой Круус и Джонни Деппом. Но умопомрачительного шотландского акцента, из-за которого даже в США "На игле-2" идут с субтитрами, нет ни в одной родственной ленте.

ЧТО НОВОГО

Но как героин уже не приносит героям желанного освобождения от всех проблем, как в юности, так и вторая часть "На игле" не дарит кайфа первой. Складывается впечатление, что и Бойлу, и актерам очень скучно. Первая часть с лихим саундтреком и зловещим нарративом при всей низости антуража была красивой, яркой и эффектной, наркотиком от кино. Вторая же никак не может собраться и вызвать у зрителя хоть одну яркую эмоцию. "Т2 Трейнспоттинг" превращается в манифест против взросления.

За 20 лет ни герои, ни их жизнь кардинально не поменялась. Даже у беглеца Рентона не все так гладко, как он рисовал. Все они – те же дети, борющиеся против системы, отчаянно не желающие становиться "как все", но единственный способ быть иными, который они для себя видят, – это либо торговля наркотиками и воровство (как в первой части), либо торговля секс-услугами (как во второй).

Во всем этом читается трагедия одиноких и несчастных, так и хочется написать – униженных и оскорбленных, пусть так и будет: униженных и оскорбленных самими собой. 40-летние бунтари из подполья поняли, что повторить лихую юность уже невозможно, а расплачиваться за нее нужно. Они даже надели костюмы, чтобы приехать на поминки друга юности, а на самом деле – просто юности, но еще не привыкли быть взрослыми.

Они выносят приговоры нынешнему обществу: "выбери двухчасовую поездку на работу", "выбери ипотеку", "выбери Твиттер" но этот приговор, по сути, – эхо, летящее 20 лет, когда юный герой МакГрегора саркастично восклицал "выбери карьеру, выбери семью, выбери большие телевизоры и аккуратно выплачивай взносы". Они не вышли из прошлого, они живут им, потому что обличье настоящего им как-то не к лицу.

Но несмотря на все это, герои свободны и рвутся к жизни. Каждый из этой неказистой четверки с окраины способен к рефлексии, самостоятельности и не хочет плыть по течению.

Кочерыжка пытается завязать и пишет книгу – судя по отзывам остальных, весьма талантливо пишет. Они способны на любовь: изворотливы Кайфолом, который три четверти экранного времени употребляет, выпивает, дерется или подстрекает свою подружку к порнобизнесу, с детской беззащитностью восклицает: "Я ведь люблю ее!" Ее, проститутку из сауны, приехавшую из Болгарии в поисках неизвестно чего.

Эта странная связь странных людей комична, но трогательна и объяснима. Они готовы убить друг друга – в этом не сомневаешься ни секунды, но отчего-то точно знаешь: не убьют и в последнюю секунду спасут. Они не вызывают симпатии, но в них, честное слово, нет мещанства и подлости. Возможно, им бы помог хороший психотерапевт, но в их картине мира они скорее выберут тюрьму.

Они не жалкие "жертвы соблазна", они вообще не жертвы или, если угодно, такие же жертвы, как и все "нормальные люди", просто и те, и другие сделали свой выбор. Нам странно и скучно смотреть на них в 2017-м, тем, кто выбрал жизнь, потому что и выбора не было. Они же пошли против обыденности и выбрали свободу. На них стоит посмотреть, отправляясь в банк выплатить взнос по ипотеке.