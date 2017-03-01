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Lifestyle

"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь

Кадр из фильма "Зверопой"
2 марта выходит в прокат очередной хит от студии Illumination. В этом мультфильме прекрасно все, кроме, пожалуй, русскоязычной версии названия: анимацию Sing! наш зритель увидит как "Зверопой". Сделано ли это с оглядкой на "Зверополис" или так встали звезды, но у нового проекта определенно есть шансы завладеть сердцами людей всех возрастов и профессий.

Продолжение: Самые ожидаемые фильмы марта
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О ЧЕМ

Коала Бастер Мун тщетно пытается вернуть былую славу театру, который ему достался от отца. Он искренне любит искусство, но все его идеи по спасению прекрасного проваливаются – кредиторы постоянно грозятся отобрать театр. Однако у предприимчивого владельца появляется спасительная соломинка. Он решает устроить в театре кастинг и своеобразное реалити-шоу с участием артистов-любителей, а именно – свиней, дикобразов, слонихи, мышей и гориллы. Бастер надеется, что конкуренция участников привлечет публику и оживит умирающий бизнес. Каждый из претендентов на победу мечтает о славе и верит в свой звездный час, но кто-то погряз в быту и 25 детях, кто-то не может вырваться из-под гнета гангстера отца, а у кого-то от страха перед выступлением пропадает голос. Чем ближе премьера, тем вера в себя слабеет, обывательские путы прошлого крепчают и тем яснее становится, что спасать нужно не только театр.


ГДЕ МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

Вложить в уста животных человеческую речь,  наделить их интеллектом и человеческим образом жизни догадались давно, так что если говорящая мышь Микки Маус мог удивить кого-то в 30-40-х, то сейчас изумление вызовут скорее говорящие люди. Понятно, что "Король Лев" и "Бэмби" – совсем далекие предки. Из ближайших соседей по эволюционной ленте анимации стоит вспомнить "Тайную жизнь домашних животных", "Кунг-фу панду", "Ледниковый период" и, конечно, "Зверополис" с "Головоломкой".

Кадр из фильма "Зверопой"

ЧТО НОВОГО

Этот мультфильм – дело рук более чем достойной команды. Сценарист и режиссер Гарт Дженнингс ("Автостопом по галактике"), основатель компании Illumination Крис Меледандри ("Ледниковый период", "Гадкий я") и звездный десант актеров. Голосом Мэтью МакКонахи заговорил горе-худрук Мун, Риз Уизерспун озвучила заеденную бытом свинью Розиту, Скарлетт Йоханнсон вдохнула жизнь в дикобраза-рокершу Эш, а талантливую, но стеснительную слониху Мину озвучила номинантка на "Грэмми" Тори Келли. Но не будет преувеличением заявить, что фильм держится не только на команде.

Кадр из фильма "Зверопой"

"Зверопой" смело можно окрестить мюзиклом, причем мюзиклом всех времен и народов если не по масштабу и попаданию в соответствующие рейтинги, то по охвату композиций – каверы на них звучат, кажется, 80 из 108 минут. В этом идеальном мире Леди Гага перетекает во Фрэнка Синатру, Сем Смит соседствует с Канье Уэстом, Джон Ледженд, Пол МакКарнтни и Леннон, Дэвид Боуи, QUEEN – более 65 песен вместила в себя эта незатейливая, на первый взгляд, анимация.

Кадр из фильма "Зверопой"

"Зверопой" подкупает отсутствием зла и отрицательных героев. Точнее, они есть, но, во-первых, это персонаж третьего плана, а во-вторых, их коварные планы терпят крах. Заявленная тема стремления к славе и сцене оборачивается философией о пути к мечте, конкуренция и коммерческий успех как самоцель уступают место верой в общее дело, способностью отбросить эго и тщеславие, умением "слона и моськи" выстраивать диалог.

Кадр из фильма "Зверопой"

Это история о преодолении себя с пафосными, но точными пассажами в духе "Не дай страху лишить себя мечты" и посылами о необходимости прислушиваться к своим истинным потребностям вне зависимости от социальной роли и гендера (мать 25 поросят, которую муж ни во что ни ставит, вспоминает о давней мечте выступать на сцене и решается ее воплотить).

Кадр из фильма "Зверопой"

Это история о дружбе, которая, слава богу, не знает пословицы "гусь свинье не товарищ" и не знает границ. "Ты моешь, я вытираю" – говорит представитель золотой молодежи обнищавшему театралу, когда они подрабатывают мойкой машин. Это история о боли, которую нужно перебороть, чтобы пойти дальше и стать тем, кем должен: сколько бы ни потеряла иголок дикобраз-рокерша от несчастной любви, открывшийся дар творчества стоит того.

Кадр из фильма "Зверопой"

Одной из ключевых фраз мультфильма стала "денег нет, но вы держитесь" – по крайней мере, в российском варианте она вписана в диалог. И все эти разнородные представители фауны держались, выдержали и обрели больше, чем ожидали, потому что перестали тянуть одеяло на себя. Им помогла вера в искусство – в искусство, которое разговаривает на едином, понятном каждому в любом уголке мира, языке.

Автор: Рудольф Великолепный1 марта 2017, 12:16

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