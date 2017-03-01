"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь

2 марта выходит в прокат очередной хит от студии Illumination. В этом мультфильме прекрасно все, кроме, пожалуй, русскоязычной версии названия: анимацию Sing! наш зритель увидит как "Зверопой". Сделано ли это с оглядкой на "Зверополис" или так встали звезды, но у нового проекта определенно есть шансы завладеть сердцами людей всех возрастов и профессий.

О ЧЕМ

Коала Бастер Мун тщетно пытается вернуть былую славу театру, который ему достался от отца. Он искренне любит искусство, но все его идеи по спасению прекрасного проваливаются – кредиторы постоянно грозятся отобрать театр. Однако у предприимчивого владельца появляется спасительная соломинка. Он решает устроить в театре кастинг и своеобразное реалити-шоу с участием артистов-любителей, а именно – свиней, дикобразов, слонихи, мышей и гориллы. Бастер надеется, что конкуренция участников привлечет публику и оживит умирающий бизнес. Каждый из претендентов на победу мечтает о славе и верит в свой звездный час, но кто-то погряз в быту и 25 детях, кто-то не может вырваться из-под гнета гангстера отца, а у кого-то от страха перед выступлением пропадает голос. Чем ближе премьера, тем вера в себя слабеет, обывательские путы прошлого крепчают и тем яснее становится, что спасать нужно не только театр.





ГДЕ МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

Вложить в уста животных человеческую речь, наделить их интеллектом и человеческим образом жизни догадались давно, так что если говорящая мышь Микки Маус мог удивить кого-то в 30-40-х, то сейчас изумление вызовут скорее говорящие люди. Понятно, что "Король Лев" и "Бэмби" – совсем далекие предки. Из ближайших соседей по эволюционной ленте анимации стоит вспомнить "Тайную жизнь домашних животных", "Кунг-фу панду", "Ледниковый период" и, конечно, "Зверополис" с "Головоломкой".





ЧТО НОВОГО

Этот мультфильм – дело рук более чем достойной команды. Сценарист и режиссер Гарт Дженнингс ("Автостопом по галактике"), основатель компании Illumination Крис Меледандри ("Ледниковый период", "Гадкий я") и звездный десант актеров. Голосом Мэтью МакКонахи заговорил горе-худрук Мун, Риз Уизерспун озвучила заеденную бытом свинью Розиту, Скарлетт Йоханнсон вдохнула жизнь в дикобраза-рокершу Эш, а талантливую, но стеснительную слониху Мину озвучила номинантка на "Грэмми" Тори Келли. Но не будет преувеличением заявить, что фильм держится не только на команде.





"Зверопой" смело можно окрестить мюзиклом, причем мюзиклом всех времен и народов если не по масштабу и попаданию в соответствующие рейтинги, то по охвату композиций – каверы на них звучат, кажется, 80 из 108 минут. В этом идеальном мире Леди Гага перетекает во Фрэнка Синатру, Сем Смит соседствует с Канье Уэстом, Джон Ледженд, Пол МакКарнтни и Леннон, Дэвид Боуи, QUEEN – более 65 песен вместила в себя эта незатейливая, на первый взгляд, анимация.





"Зверопой" подкупает отсутствием зла и отрицательных героев. Точнее, они есть, но, во-первых, это персонаж третьего плана, а во-вторых, их коварные планы терпят крах. Заявленная тема стремления к славе и сцене оборачивается философией о пути к мечте, конкуренция и коммерческий успех как самоцель уступают место верой в общее дело, способностью отбросить эго и тщеславие, умением "слона и моськи" выстраивать диалог.





Это история о преодолении себя с пафосными, но точными пассажами в духе "Не дай страху лишить себя мечты" и посылами о необходимости прислушиваться к своим истинным потребностям вне зависимости от социальной роли и гендера (мать 25 поросят, которую муж ни во что ни ставит, вспоминает о давней мечте выступать на сцене и решается ее воплотить).





Это история о дружбе, которая, слава богу, не знает пословицы "гусь свинье не товарищ" и не знает границ. "Ты моешь, я вытираю" – говорит представитель золотой молодежи обнищавшему театралу, когда они подрабатывают мойкой машин. Это история о боли, которую нужно перебороть, чтобы пойти дальше и стать тем, кем должен: сколько бы ни потеряла иголок дикобраз-рокерша от несчастной любви, открывшийся дар творчества стоит того.





Одной из ключевых фраз мультфильма стала "денег нет, но вы держитесь" – по крайней мере, в российском варианте она вписана в диалог. И все эти разнородные представители фауны держались, выдержали и обрели больше, чем ожидали, потому что перестали тянуть одеяло на себя. Им помогла вера в искусство – в искусство, которое разговаривает на едином, понятном каждому в любом уголке мира, языке.

