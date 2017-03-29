Названы лучшие российские фильмы года

Юбилейная, 30-я церемония вручения премии "Ника" состоялась 28 марта в московском Театре имени Моссовета. Главным событием вечера стал триумф нашумевшей картины "Рай".

Драма Андрея Кончаловского "Рай" стала триумфатором национальной кинопремии "Ника". Фильм победил сразу в трех главных номинациях – "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая женская роль".

Драма о холокосте была признана лучшим фильмом, Андрей Кончаловский получил награду за режиссуру, а его жена Юлия Высоцкая, которая исполнила главную роль, была названа лучшей актрисой. "Мы делали эту картину, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта", – цитирует Кончаловского РИА Новости.

Высоцкая поблагодарила жюри премии и отметила, что на сегодняшний день "субкультура без кино невозможна". "Спасибо вам за то, что вы все это создаете", – сказала актриса, добавив, что мужа поблагодарит еще отдельно.

Кроме того, "Нику" за лучшую мужскую роль в фильме "Монах и бес" получил Тимофей Трибунцев. Премией также был отмечен сценарист фильма Юрий Арабов и исполнитель роли второго плана Борис Каморзин. Лучшими актрисами второго плана стали Юлия Ауг за роль в картине "Ученик" и Елена Коренева ("Ее звали Муму").

Также награду как лучший оператор получил Максим Осадчий за ленту "Дуэлянт", а композитор Эдуард Артемьев был отмечен статуэткой за музыку к фильму "Герой". Лучшей документальной картиной была признана работа Виталия Манского "В лучах солнца", приз за лучший анимационный фильм получила "Кукушка" Дины Великовской.