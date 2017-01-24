Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на "Оскар". Он считает, что на свете есть много вещей, которые гораздо важнее премии.

Российский режиссер Андрей Кончаловский философски отреагировал на то, что "Рай" не попал в список номинантов на "Оскар". Он заявил, что не зависит от премий.

Кончаловский считает, что на свете есть много вещей, которые гораздо важнее кинопремии. "Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил Голливуде – это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех – это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь", – цитирует кинематографиста Lenta.ru.

Отметим, фильм Андрея Кончаловского "Рай" не вошел в пятерку претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Счастливчиками стали картины "Моя земля" Мартина Зандвлиета, "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма, "Коммивояжер" Асгара Фархади, "Танна" Бентли Дина и Мартина Батлера и "Тони Эрдманн" Марен Аде.

Ранее Кончаловский заявил, что "Оскар" сильно переоценен. "Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: "Оскар" сильно переоценен", – сказал режиссер. При этом он отметил, что уже получил самый главный для себя приз. "Это премия от российских кинокритиков "Белый слон".

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что фильм "Рай" Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар". Всего в этой категории были заявлены рекордные 85 лент.