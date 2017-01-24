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Lifestyle

Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"

Андрей Кончаловский. Фото: GLOBAL LOOK press
Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на "Оскар". Он считает, что на свете есть много вещей, которые гораздо важнее премии.
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Российский режиссер Андрей Кончаловский философски отреагировал на то, что "Рай" не попал в список номинантов на "Оскар". Он заявил, что не зависит от премий.

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Кончаловский считает, что на свете есть много вещей, которые гораздо важнее кинопремии. "Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил Голливуде – это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех – это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь", – цитирует кинематографиста Lenta.ru.

Отметим, фильм Андрея Кончаловского "Рай" не вошел в пятерку претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Счастливчиками стали картины "Моя земля" Мартина Зандвлиета, "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма, "Коммивояжер" Асгара Фархади, "Танна" Бентли Дина и Мартина Батлера и "Тони Эрдманн" Марен Аде.

Ранее Кончаловский заявил, что "Оскар" сильно переоценен. "Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: "Оскар" сильно переоценен", – сказал режиссер. При этом он отметил, что уже получил самый главный для себя приз. "Это премия от российских кинокритиков "Белый слон".

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что фильм "Рай" Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар". Всего в этой категории были заявлены рекордные 85 лент.

Автор: Людмила Фоканова24 января 2017, 21:25

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