"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"

В список претендентов на главную кинонаграду в категории "Лучший фильм на иностранном языке" не попала лента "Рай" Андрея Кончаловского. Это стало известно благодаря прямой трансляции с сайта кинопремии "Оскар".

Названы счастливчики, заявленные в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это картины "Моя земля" режиссера Мартина Зандвлиета, "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма, "Коммивояжер" Асгара Фархади, "Танна" Бентли Дина и Мартина Батлера и "Тони Эрдманн" Марен Аде.

Андрей Кончаловский прокомментировал свое отношение к известию о том, что его картина "Рай" не попала в число номинантов на "Оскар". "Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: "Оскар" сильно переоценен", – цитирует режиссера ТАСС.

При этом он отметил, что уже получил самый главный для себя приз. "Это премия от российских кинокритиков "Белый слон". Критики у нас довольно эмоциональны, они у нас строгие и разнузданные. Так что награда от них чрезвычайно дорога", – пояснил Кончаловский. Отметим, что в декабре 2016 года сообщалось, что фильм "Рай" Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар". Всего в этой категории были заявлены рекордные 85 лент.

Лучшим актером "Оскара-2017" могут стать Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и Дензел Вашингтон, передает онлайн oscar.com. За звание лучшей актрисы борются Мерил Стрип, Изабель Юппер, Рут Негга, Эмма Стоун, Эми Адамс и Натали Портман.

За титул лучшего фильма соперничают "Ла-Ла Ленд", "Лунный свет", "Прибытие", "Ограды", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Лев" и "Манчестер у моря". Кстати, картина "Ла-Ла Ленд" повторила рекорд "Титаника" по количеству номинаций на "Оскар". Музыкальная лента Дэмьена Шазелла претендует аж на 14 наград, сообщает Associated Press.