Звезды жалеют овдовевшую Максакову

Отечественные знаменитости прокомментировали горе, произошедшее в жизни певицы Марии Максаковой. Звезды пожалели овдовевшую оперную диву.

Можно как угодно относиться к личностям убитого накануне, 23 марта, сбежавшего из России на Украину экс-депутата Дениса Вороненкова и последовавшую за супругом оперную диву Марии Максаковой, но нельзя не признать, что в жизни овдовевшей артистки случилась настоящая трагедия. Можно только предположить, как себя сейчас чувствует Мария, и что намерена делать после смерти любимого супруга.

Что она любила мужа, журналисты не сомневаются. Ради Вороненкова Максакова вдрызг разругалась с родной матерью и на протяжении нескольких лет не поддерживает с ней отношения. Ради мужа Мария бросила блистательную карьеру и работу в Москве. Что и говорить, пылкие чувства артистки замечали даже ее ученики. "Было очень заметно, что Мария Петровна влюблена в него по уши. Она буквально тащилась от него, как кошка", – компетентно сообщили репортерам бывшие студенты Максаковой.

Интересно, что представительницы отечественного шоу-бизнеса по-женски жалеют Марию. К тому же в СМИ упорно муссируются слухи, что певица находится на четвертом месяце беременности. Так, горе, которое случилось в жизни Максаковой. прокомментировала ведущая Алла Довлатова, также ожидающая ребенка.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) Мар 22 2017 в 3:06 PDT

"Мария ждет четвертого ребенка и, как всякая беременная 🤰🏼 женщина она под защитой Бога! Но, судя по тому, какие мнения я иногда вижу, я делаю выводы, что не все знают что происходит с теми, кто посягает на беременных женщин. Мне просто хочется предупредить несведущих людей и предостеречь их от серьезных неприятностей в жизни, потому, что жалко их! Ведь не знание законов не освобождает от ответственности!" – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Довлатова.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Мар 22 2017 в 1:44 PDT

Владелица адвокатской конторы и недавно родившая второго сына Катя Гордон также поддержала Максакову. "Только абсолютные мрази могут испытывать что-то кроме сочувствия к беременной женщине, мужчина которой умер", – жестко высказалась Гордон.

А вот обычно не выбирающая выражений блогер и журналистка Божена Рынска оказалась удивительно тактичной. "Мария Максакова, кажется, беременна. Ей огромные соболезнования. Ее реально жалко", – посочувствовала овдовевшей певице Божена на страничке в Facebook.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.