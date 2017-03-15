В Москве пройдет вручение премии "Cобытие года"

21 марта в театре "Россия" на Пушкинской площади состоится V торжественная церемония вручения наград победителям ежегодной национальной премии "Cобытие года" – крупнейшей профессиональной event-премии в нашей стране.

Учредители самого ожидаемого светского торжества отрасли событийного маркетинга ставят своей задачей выделить наиболее успешных представителей отрасли, создающих самые качественные, громкие, яркие и эффективные мероприятия на территории России. Премия создана по инициативе главного редактора журнала Event.ru Жанны Васениной в 2011 году.

В этом году награды будут определяться в 30 номинациях, среди которых: городские фестивали и частные торжества (в том числе свадьбы), спортивные мероприятия и музыкальные шоу, деловые форумы, корпоративные события, благотворительные акции, модные показы, автомобильные презентации.

Почетное звездное жюри премии возглавляют: продюсер Андрей Фомин; основатель и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева; главный режиссер Первого канала, режиссер Олимпийских церемоний в Сочи Андрей Болтенко; совладелец Русской медиагруппы, председатель правления SAV Entertainment Надежда Соловьева; продюсер, президент компании ЗАО "Империя музыки" Табриз Шахиди; директор по маркетинговым коммуникациям EMG Антон Комолов; комментатор спортивных событий и телеведущий Виктор Гусев; председатель совета правления киностудии "Союзмультфильм" и экс-генеральный директор "СТС Медиа" Юлианна Слащева. Вместе с ними победителей в конкурсе "Событие года" определяет экспертное жюри: директора по маркетингу, PR– и HR-директора крупных корпораций, руководители отделов внутренних коммуникаций, бренд-менеджеры компаний-заказчиков мероприятий, зарубежные эксперты, представители специализированных школ и ассоциаций. Среди критериев оценки – уникальность идей, их техническое воплощение и дизайн, режиссура и постановка, уровень воздействия на целевую аудиторию, количество откликов в прессе.

Во время торжественного награждения победители получат из рук деятелей индустрии, известных артистов и музыкантов, заветную "Хрустальную планету" – символ покорения мира эмоций.