Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Как передает популярный YouTube-канал "Изюм Land", все началось несколько лет назад, когда Винтерз случайно познакомился с молодыми людьми из Москвы. После этой знаменательной встречи музыкант пообещал себе выучить русский. Как видно, у него получилось! У Чейза не было ни преподавателей, ни наставников, но он весьма неплохо овладел языком при помощи учебников и современных сериалов.
Сегодня Чейз – ярый поклонник творчества Бориса Гребенщикова, Земфиры и группы "Гражданская оборона". Чернокожий музыкант с удовольствием исполняет их композиции на улицах Бруклина. Для "Изюм Land" он записал одну из своих самых любимых песен.
"Благодаря Чейзу сибирский рок и песни группы "Гражданская оборона" добрались до Бруклина", – сказано в описании к нашумевшему видеоролику. Тем временем Винтерз записал немало каверов на композиции российских исполнителей. На YouTube-канале музыканта можно найти хиты "Кино", "Би-2" и даже "Ленинграда".
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