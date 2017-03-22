Негр спел хит Летова "Все идет по плану"

Бруклинский музыкант Чейз Винтерз всполошил русскоязычный интернет оригинальным исполнением песни рок-группы "Гражданская оборона". Удивительно, но русский Чейз выучил самостоятельно.

Как передает популярный YouTube-канал "Изюм Land", все началось несколько лет назад, когда Винтерз случайно познакомился с молодыми людьми из Москвы. После этой знаменательной встречи музыкант пообещал себе выучить русский. Как видно, у него получилось! У Чейза не было ни преподавателей, ни наставников, но он весьма неплохо овладел языком при помощи учебников и современных сериалов.

Сегодня Чейз – ярый поклонник творчества Бориса Гребенщикова, Земфиры и группы "Гражданская оборона". Чернокожий музыкант с удовольствием исполняет их композиции на улицах Бруклина. Для "Изюм Land" он записал одну из своих самых любимых песен.

"Благодаря Чейзу сибирский рок и песни группы "Гражданская оборона" добрались до Бруклина", – сказано в описании к нашумевшему видеоролику. Тем временем Винтерз записал немало каверов на композиции российских исполнителей. На YouTube-канале музыканта можно найти хиты "Кино", "Би-2" и даже "Ленинграда".