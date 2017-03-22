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Lifestyle

Оскароносная трагедия сантехника

Кадр из фильма "Манчестер у моря"
В российский прокат выходит "Манчестер у моря" – лента, принесшая в этом году главную кинонаграду Кейси Аффлеку. Кеннет Лонерган снял драму о весьма посредственном герое в относительно типичных обстоятельствах.
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"Манчестер у моря" не то чтобы касается каждого, да и не каждому по нраву двухчасовое кино, точкой сборки которого выступают не надрывные страдания и взрывные диалоги по случаю настигшей героя беды, а внутренний конфликт и драма, похоронившие героя заживо, поданные тонко, едва уловимо и ненавязчиво. Оскароносная лента выходит в российский прокат уже 23 марта.

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О ЧЕМ

Формально эта провинциальная история держится на известии о том, что главный герой Ли (Кейси Аффлек) должен похоронить своего брата в Бостоне, где они когда-то жили, но откуда после некоторых событий (о которых зритель узнает ближе к середине фильма и которые объясняют угрюмость, социопатию и пристрастие Ли к алкоголю) Ли был вынужден уехать. Попутно герой узнает, что по завещанию он назначен опекуном своего племянника Патрика (Лукас Хеджес) – подростка с бурной личной и творческой жизнью. Мать Патрика не появлялась на горизонте давно, и единственное, что о ней известно, – это ее статус алкоголички. Ритуальные дела затягиваются, потому что покойник при жизни купил себе место на историческом кладбище, где рыть могилы можно только лопатами, а на улице зима и земля замерзла. Всю эту зиму сантехник Ли должен провести один на один с прошлым, которое он тоже все никак не может похоронить.

ГДЕ МЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

В каком-то смысле Лонерган, режиссер картин "Анализируй это!", "Банды Нью-Йорка", снова обращается к запутанному и сложному внутреннему миру противоречивого героя – так, как делал это в провалившемся в прокате фильме "Маргарет". Примечательно, что даже на главную роль изначально претендовал Мэтт Дэймон, сыгравший в "Маргарет" мистера Арона. Очень с натяжкой к похожим фильмам можно отнести "Под покровом ночи" Тома Форда – фабулу этих двух лент объединяют бывшие супруги, без спроса врывающиеся в настоящее.

Кадр из фильма "Манчестер у моря"

ЧТО НОВОГО

Фильм особенно отзовется у того российского зрителя, кто помнит программные произведения и идеи русской классической литературы. Тут вам и маленький человек Гоголя, и провинциальная тоска Чехова, боль и диалектика Достоевского, нужно лишь добавить к ним пейзажи – городские и природные – которые любой творец наделял функцией отражения состояния героя, а вдумчивый читатель смаковал с особым вкусом. Сантехник из бедного бостонского района, вернувшийся в малюсенький, пронизанный морскими ветрами Манчестер, постоянно зябнет и мерзнет, мерзнет безэмоционально, но, кажется, это единственное чувство, которое он еще в состоянии испытывать, или, по крайней мере, о котором он может говорить.

Игра Кейси Аффлека принесла актеру "Оскар" – и это, несомненно, победа заслуженная. Филигранная техника, доступная только дарованию высокой пробы, позволила Аффлеку показать внутренний ад, не демонстрируя, не выпячивая, не преувеличивая, не изображая его: жесты и мимика Ли скупы, он крайне мало разговаривает, да и, если честно, диалогам предпочитает рукоприкладство, нечленораздельное мычание или глоток пива.

Кадр из фильма "Манчестер у моря"

Откровенно говоря, перед нами человек, умерший тогда, когда случилось то нечто, что навсегда выдворило его из родного Манчестера, из семьи, из социального круга, из себя самого. И главный покойник – он, а его умерший брат, тело которого пришлось заморозить до весны, – только образ, метафора, даже антагонист, тень нашего героя.

Ли, кажется, ничто не способно оживить: ни ответственность перед племянником, ни насущные дела, ни возникающая вдруг бывшая жена (Мишель Уильямс), ни жуткие воспоминания. Он, если честно, не вызывает жалости и скорби – и не напрашивается на нее. Единственное, чего он хочет, – быстрее и абы как решить все дела и забрать племянника в Бостон. Но по мере того, как зритель вовлекается во внутренний мир героя и узнает его тайну, история обывателя перестает быть таковой и становится трагедией, экзистенциальным адом похлеще гамлетовских мучений.

Кадр из фильма "Манчестер у моря"

Ли давно решил "не быть", да к тому же выбрал "небытие на свету". К слову, явный промах и перебор – это саундтрек. То Альбинони, набивший оскомину, затянет Адажио, то Гендель бахнет "Мессией" – это так резонирует с течением фильма, которое напоминает безжизненное зимой море, с его тусклой цветовой гаммой и тонкой, но мощной внутренней работой актеров, что становится как-то неуютно от такой плоской режиссерской подачи в лоб. Сюда бы и впрямь органично вплелись тексты Бродского под аккомпанемент вечного ветра и воды.

Кадр из фильма "Манчестер у моря"

"Манчестер у моря", несмотря на условно обнадеживающий финал, не о том, что время лечит любые раны, а жизнь продолжается, несмотря ни на что. Он о том, во что эти, уже заросшие, раны могут превратить человека и о том, что, вопреки позитивной поп-психологии, не из любого тупика есть выход: ты навсегда останешься один на один со своей болью и тайной, и никто, даже ты сам, не может помочь. 

Кадр из фильма "Манчестер у моря"

 Но если очень постараться и вскрыть кокон обледеневшей боли, осознать, признать, увидеть ее, будет шанс, что весна наступит. Хоть она никогда не сотрет память о долгой и мучительной зиме.  

Автор: Элеонора Пиотровская22 марта 2017, 08:03

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