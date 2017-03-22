Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"

Ровно 37 лет назад, 22 марта 1980 года, в свет вышла первая часть советской серии телефильмов по мотивам романов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Картина "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" с неподражаемыми Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях покорила как советских зрителей, так и весь мир. С тех пор один из самых популярных вымышленных персонажей мира не раз вдохновлял режиссеров на создание настоящих шедевров. Дни.Ру предлагают вспомнить самые яркие фильмы и сериалы с участием известного сыщика.

"Собака Баскервилей" (1939, режиссер Сидни Лэнфилд)

Все мы помним целую серию фильмов о Шерлоке Холмсе, в которых в главных ролях выступили непревзойденные Бэйзил Рэтбоун и Найджел Брюс. "Собака Баскервилей" – своеобразный дебют знаменитого дуэта. Являясь экранизацией одноименной повести Дойла, сценарий все же несколько отличается от своего литературного прототипа. Так, один из весьма важных героев повести – госпожа Лаура Лайонс – в картине совсем не упоминается, а Джек Стэплтон, по книге лишь притворяющийся братом Берил, внезапно оказывается ее настоящим родственником.

"Шерлок Холмс и секретное оружие" (1943, режиссер Рой Уильям Нейл)

Четвертый из серии фильмов о приключениях легендарного сыщика и его бессменного помощника Ватсона. Бэйзил Рэтбоун и Найджел Брюс успели стать довольно "каноничными" образами книжных героев, которыми они оставались вплоть до начала 80-х.

"Частная жизнь Шерлока Холмса" (1970, режиссер Билли Уайлдер)

Одна из самых оригинальных английских комедий начала 70-х годов. Режиссер Билли Уайлдер позднее не раз признавался в своих интервью, что ему "следовало быть смелее". По его словам, он намеревался представить Шерлока как латентного гомосексуалиста, но не решился.

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980, режиссер Игорь Масленников)

На сегодняшний день именно Василий Ливанов в образе Шерлока признан одним из самых удачных воплощений, которые когда-либо проводились на съемочной площадке. Ведущие кинокритики и литераторы мира не устают спорить между собой: кому все же лучше удалась роль гениального сыщика – Ливанову или его английскому конкуренту – Джереми Бретту.

"Приключения Шерлока Холмса" (1984-1994, режиссеры Алан Гринт, Пол Аннет, Джон Брюс)

Образы Шерлока Холмса и доктора Ватсона в проекте Майкла Кокса отличались тем, что не были похожи хоть отдаленно ни на один из предыдущих своих прототипов. Что ж, возможно именно поэтому их дуэт столь приглянулся не только на родине фильма, но и по всему миру.

"Шерлок" (2010, Пол Макгиган, Эйрос Лин)

Для юных поклонников детективов Конана Дойля образ Шерлока Холмса, конечно, ассоциируется исключительно с Бенедиктом Камбербэтчем. Действие телесериала происходит в наши дни и в этом, конечно, его основная "изюминка". В 2016 году "Шерлок" вышел и на большие экраны. Картина "Шерлок: Безобразная невеста" произвела настоящий фурор среди кинокритиков, а также получила заслуженную премию "Эмми".

"Элементарно" (2012, режиссер Джон Полсон, Гай Фейрленд)

Если вы – настоящий поклонник приключений Шерлока, но классический экранизации уже порядком поднадоели, то американский сериал "Элементарно" – то, что вам точно понравится. Считаете, если заменить доктора Ватсона кем-то другим – произведение Дойла потеряет всю свою прелесть? Создатели "Элементарно" вам докажут обратное.

"Шерлок Холмс" и "Шерлок Холмс: игра теней" (2009-2011, режиссер Гай Ричи)

Если в наши дни у Бенедикта Камбербэтча и найдется конкурент на звание лучшего Шерлока, то это, несомненно, Роберт Дауни-младший. Криминальный боевик Гая Ричи побил многочисленные рекорды проката, а также получил положительные оценки от самых взыскательных критиков.