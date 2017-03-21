Моника Беллуччи станет хозяйкой Каннского фестиваля

Звезда итальянского кинематографа Моника Беллуччи станет ведущей международного Каннского фестиваля. Мероприятие пройдет с 17 по 28 мая этого года.

Как сообщает ANSA, актрисе будет доверено провести церемонии открытия и закрытия легендарного фестиваля. Каннский международный кинофестиваль был задумал в 1939 году, но впервые проведен лишь после второй мировой войны – в 1946-м.

Без преувеличения можно сказать, что фестиваль является одним из самых важных мероприятий для всего мира кино. Он проходит во французских Каннах на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет и вот уже 70 лет ежегодно собирает в одном месте лучших режиссеров, продюсеров и артистов.

Претендентом на официальный и неофициальный показ в Каннах может стать абсолютно любая картина, если она отвечает определенным условиям, заявленных организаторами. До начала 1970-ых отдельные государства самостоятельно выдвигали фильмы для участия в фестивале, но позднее эта задача перешла в ведение французов.

52-летняя Моника на протяжении своей карьеры не раз становилась участницей Каннского фестиваля. Впервые она появилась на церемонии в 2000 году, чтобы представить детективную драму Стивена Хопкинса "Под подозрением". Позднее, в 2006-м, Моника официально входила в состав жюри фестиваля.