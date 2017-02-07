Райкин оправдался за слова о "некрофильской" России

Константин Райкин прокомментировал бурный скандал, связанный с его выступлением в петербургской филармонии имени Шостаковича. Руководитель театра "Сатирикон" заявил, что его слова о некрофильском государстве попросту были вырваны из контекста.

Споры в кругах творческой интеллигенции обеих столиц не утихают уже второй день: прошел слух, что Константин Аркадьевич во время своего спектакля в петербургской филармонии назвал Россию "некрофильским государством". В связи с участившимися скандалами вокруг театрального деятеля в последние месяцы многие сразу же приняли эту новость за чистую монету.

Моноспектакль "Над балаганом небо..." действительно посвящен творческим людям и их зачастую непростым взаимоотношениям с властью. В ходе своего выступления Райкин призвал вспомнить о таких поэтах, как Гумилев, Есенин, Маяковский, Ахматова. "Я действительно привел фразу из пушкинского "Бориса Годунова", но исключительно как комментарий к трагическим судьбам великих людей", – заявил режиссер в интервью "Интерфаксу"

"Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течении 15 лет".

Дмитрий Песков уже прокомментировал ситуацию, призвав россиян объективнее смотреть на происходящее. "Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл", – возмутился пресс-секретарь президента России.

Тем временем реакция на "заявление" Райкина не заставила себя ждать. Известный режиссер Владимир Бортко в эфире радиостанции "Говорит Москва" признался, что не понимает: зачем руководитель "Сатирикона" живет в России, если ему здесь так плохо? "С другой стороны, если это часть спектакля, то здесь можно все что угодно сказать", – не преминул отметить Бортко.

Не остались в стороне и пользователи социальных сетей: многие осудили знаменитого артиста и режиссера, а также упрекнули в том, что он играет "на два фронта", а именно: одновременно и говорит о цензуре, и просит у Министерства культуры финансовой помощи.

Пламенная речь Константина Аркадьевича на съезде Союза театральных деятелей настроила многих интеллигентов против руководителя "Сатирикона". К примеру, режиссер Никита Михалков неоднократно заявлял в своих интервью, что искренне не может понять, "чего не хватает" известному худруку.