Объявление номинантов Оскар-2017. Online

Мы привыкли, что церемония оглашения основных номинантов на самую престижную кинопремию мира проходит в одном из кинотеатров Беверли-Хиллз. В этом году организаторы церемонии решили добавить интриги: трансляция будет вестись из разных точек планеты. Претенедентов на победу мы будем узнавать от знаменитостей. Траснляция будет вестись из Лос-нжелеса, Нью-Йорка, Токио, Лондона, Торонто и Чикаго. Dni.Ru следят за событиям в режиме Online.

17:19 Фанаты не устают радоваться за Натали Портман. Ведь после неудачи на "Золотом глобусе" многие предсказывали, что "Джеки" также будет недооценен и на "Оскаре".

16:49 Кинокритики и поклонники Шазелла могут начинать ликовать: "Ла-Ла Ленд" получил 14 номинаций! Ранее подобный рекорд удавалось установить только "Титанику" Джеймса Кэмерона.

16:47

16:46 Лучшим художником-постановщиком станет только один, но список претендентов уже известен. За гордое звание посоревнуются творцы "Прибытия", "Фантастических тварей", "Да здравствует Цезарь!", "Ла-Ла Ленд" и "Пассажиров".

16:45 А вот и первые возмущения. "Дэдпул" Тима Миллера не получил ни одной номинации. Вопреки ожиданиям многих поклонников.

Not one #Oscars nomination for Deadpool? This is an outrage, I tell you! An outrage! pic.twitter.com/elwOdeQys9 — Curtis (@rhinosaur) 24 января 2017 г.

16:43 Интересно, найдется ли номинация, которую не покорил "Ла-Ла Ленд"? Лучший монтаж:"Прибытие", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет".

16:40 В минувшем году кинематографисты как никогда постарались над созданием оригинальных костюмов. На победу в номинации "Лучший дизайн костюмов" претендуют"Фантастические твари и где они обитают", "Союзники", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Джеки" и "Ла-Ла Ленд".

16:39 Одна из главных интриг сегодняшнего вечера – список номинантов на звание "Лучший режиссер". Наслаждайтесь: Дени Вильнев, Мэл Гибсон, Дэмьен Шазелл, Кеннет Лонерган и Барри Дженкинс.

16:36 "Моана" возможно станет лучшим анимационным фильмом. Конкуренцию одному из самых трогательных мультфильмов 2016 года составят "Зверополис", "Кубо", "Жизнь кабачка", "Зверопой" и "Красная черепаха".

Moana is now an Academy Award nominee for Best Animated Feature! Congrats to Ron, John, Osnat, and the entire #Moana team! #Oscars pic.twitter.com/M8qGWJ0IHd — Moana (@DisneyMoana) 24 января 2017 г.

16:35 Один из самых ответственных моментов сегодняшней церемонии наконец-то настал. "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер", "Лев" ,"Любой ценой", "Фигуры" и "Ла-Ла Ленд" – один из этих фильмов станет лучшим.

16:33 Номинанты на звание лучше актрисы: Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман, Эмма Стоун и Мэрил Стрип. Натали Портман все-таки покорила жюри своей блестящей ролью Жаклин Кеннеди.

16:32 Какие фильмы покорили жюри оригинальными саундтреками? "Лев", "Лунный свет", Пассажиры", "Джеки" и... разумеется, "Ла-Ла Ленд" Шазелла.

16:31 Плохие новости для поклонников Андрея Кончаловского. Его "Рай" не попал в список претендентов на победу в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Зато попали такие прекрасные фильмы как "Моя земля" Мартина Зандвлиета, "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма, "Коммивояжер" Асгара Фархади, "Танна" Бентли Дина и Мартина Батлера и "Тони Эрдманн" Марен Аде.

16:30 "Лучшая актриса второго плана" – пожалуй, одна из самых престижных номинаций. Наоми Харрис, Николь Кидман, Октавия Спенсер, Мишель Уильямс или Виола Дэвис? Награда достанется только одной.

16:29 За звание лучшего актера минувшего года поборятся Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и, конечно же, Дэнзел Вашингтон.

16:26 "Ла-Ла Ленд" Демьяна Шазелла определенно бьет все рекорды по количеству номинаций!

16:23 Какой короткометражный фильм станет лучшим из лучших?

16:20 Формат церемонии в этом году действительно впечатляет. Скорее присоединяйтесь к прямому эфиру!

16:16 Итак, до начала церемонии остаются считанные секунды. Конечно, большинство ведущих кинокритиков мира делают ставки на "Ла-Ла Ленд" неподражаемого Демьяна Шазелла. Побьет ли нашумевший мюзикл все мыслимые рекорды? Узнаем уже в течение часа.