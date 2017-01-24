Режиссер прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на кинопремию
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
Нельзя сказать, что триумф киноленты Шазелла стал таким уж сюрпризом для публики. Ранее "Ла-Ла Ленд" уже получил семь "Золотых глобусов", что является абсолютным рекордом. Как видим, "Глобус" не даром считают генеральной репетицией "Оскара".
Об уникальном трагикомедийном фильме-мюзикле заговорили наперебой еще в конце августа прошлого года – сразу после громкой премьеры на Венецианском международном кинофестивале. Самые строгие критики оценили режиссерскую работу в непривычном для современной публики жанре, великолепную актерскую игру и прочие нюансы, каждый из которых действительно проработан до мелочей.
Триумф 32-летнего Дэмьена удивил многих кинокритиков, ведь ранее про независимого режиссера и сценариста никто толком не слышал. Да, в 2014 году его психологическая музыкальная драма "Одержимость" получила хорошие отзывы, но о громких победах на ведущих кинофестивалях не могло быть и речи.
Невзирая на необычный жанр и недавно дебютировавшего режиссера, история любви джазового пианиста и молодой актрисы покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. На сегодняшний день "Ла-Ла Ленд" уже заработал в прокате более 173 миллионов долларов США. Напомним, кассовые сборы "Титаника" в свое время превысили два миллиарда, но стоит отметить, что мюзикл Шазелла вышел на большие экраны всего полторы недели назад.
Немалая заслуга триумфа фильма – в грамотно подобранных актерах. Райан Гослинг прославился задолго до "Ла-Ла Ленда". "Дневник памяти", "Мартовские иды", "Охотники на гангстеров" – участие во всех этих фильмах принесло Гослингу всемирную славу. Впервые 36-летний актер появился на съемочной площадке в возрасте 13 лет, на его счету более 30 фильмов. Неудивительно, что сегодня он стал одним из пяти претендентов на награду в категории "Лучшая мужская роль".
Несмотря на громкие 14 номинаций, получить "Ла-Ла Ленд" сможет лишь 13 наград. Все из-за того,что в номинации "Лучшая песня" выдвинуто сразу две композиции мюзикла. Если вы еще не смотрели картину Шазелла, то будьте уверены – музыкальное сопровождение вас действительно покорит.
Возлюбленную главного героя сыграла 28-летняя Эмма Стоун. За роль Миа Долан актриса уже получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль и ожидаемо стала номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Эмма снимается в кино еще с 2005 года, но именно "Ла-Ла Ленд" принес ей первую "серьезную" кинонаграду и одобрение кинокритиков.
Возьмет ли "Ла-Ла ленд" все 13 возможных наград – станет известно лишь 26 февраля, но сегодня можно точно сказать одно: мировой кинематограф приобрел настоящий талант, который подарит нам еще немало поводов для громких сенсаций. И это, конечно же, режиссер Шазелл. Если столь ошеломительный успех постиг всего лишь третью режиссерскую работу Дэмьена, то "Ла-Ла Ленд" – это только начало.
Напоминаем основных номинантов кинопремии "Оскар".
В категории "Лучший фильм" с "Ла-Ла Ленд" поборются:
"Лучший анимационный фильм":
– "Зверополис"
– "Кубо. Легенда о самурае"
– "Моана"
– "Жизнь кабачка"
– "Зверопой"
– "Красная черепаха"
"Лучшая женская роль":
– Изабель Юппер
– Мерил Стрип
– Рут Негга
– Эмма Стоун
– Натали Портман
– Эмми Адамс
"Лучшая мужская роль":
– Райан Гослинг
– Эндрю Гарфилд
– Дензел Вашингтон
– Вигго Мортенсен
– Кейси Аффлек
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Режиссер прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на кинопремию