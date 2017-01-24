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Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"

Режиссер прокомментировал отсутствие своего фильма "Рай" среди номинантов на кинопремию
Lifestyle

"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"

Объявлены номинанты на кинопремию 2017 года

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Lifestyle

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"
Озвучены номинанты на получение одной из самых престижных мировых кинопремий "Оскар". Не в пример прошедшему году, ожидания кинокритиков практически полностью оправдались, но не обошлось без сюрпризов. Так, впервые за 19 лет побит настоящий рекорд. "Ла-Ла Ленд" выдвинут в качестве лучшего сразу в 14 номинациях. Ранее ровно столько же номинаций получил "Титаник" Джеймса Кэмерона.
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Нельзя сказать, что триумф киноленты Шазелла стал таким уж сюрпризом для публики. Ранее "Ла-Ла Ленд" уже получил семь "Золотых глобусов", что является абсолютным рекордом. Как видим, "Глобус" не даром считают генеральной репетицией "Оскара".

Об уникальном трагикомедийном фильме-мюзикле заговорили наперебой еще в конце августа прошлого года – сразу после громкой премьеры на Венецианском международном кинофестивале. Самые строгие критики оценили режиссерскую работу в  непривычном для современной публики жанре, великолепную актерскую игру и прочие нюансы, каждый из которых действительно проработан до мелочей. 

Триумф 32-летнего Дэмьена удивил многих кинокритиков, ведь ранее про независимого режиссера и сценариста никто толком не слышал. Да, в 2014 году его психологическая музыкальная драма  "Одержимость" получила хорошие отзывы, но о громких победах на ведущих кинофестивалях не могло быть и речи.

Дэмьен Шазелл. Фото: GLOBAL LOOK press

Невзирая на необычный жанр и недавно дебютировавшего режиссера, история любви джазового пианиста и молодой актрисы покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. На сегодняшний день "Ла-Ла Ленд" уже заработал в прокате более 173 миллионов долларов США. Напомним, кассовые сборы "Титаника" в свое время превысили два миллиарда, но стоит отметить, что мюзикл Шазелла вышел на большие экраны всего полторы недели назад.

Немалая заслуга триумфа фильма – в грамотно подобранных актерах. Райан Гослинг прославился задолго до "Ла-Ла Ленда". "Дневник памяти", "Мартовские иды", "Охотники на гангстеров" – участие во всех этих фильмах принесло Гослингу всемирную славу. Впервые 36-летний актер появился на съемочной площадке в возрасте 13 лет, на его счету более 30 фильмов. Неудивительно, что сегодня он стал одним из пяти претендентов на награду в категории "Лучшая мужская роль".

Райан Гослинг. Фото: GLOBAL LOOK press

Несмотря на громкие 14 номинаций, получить "Ла-Ла Ленд" сможет лишь 13 наград. Все из-за того,что в номинации "Лучшая песня" выдвинуто сразу две композиции мюзикла. Если вы еще не смотрели картину Шазелла, то будьте уверены – музыкальное сопровождение вас действительно покорит.

Возлюбленную главного героя сыграла 28-летняя Эмма Стоун. За роль Миа Долан актриса уже получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль и ожидаемо стала номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Эмма снимается в кино еще с 2005 года, но именно "Ла-Ла Ленд" принес ей первую "серьезную" кинонаграду и одобрение кинокритиков.

Эмма Стоун. Фото: GLOBAL LOOK press

Возьмет ли "Ла-Ла ленд" все 13 возможных наград – станет известно лишь 26 февраля, но сегодня можно точно сказать одно: мировой кинематограф приобрел настоящий талант, который подарит нам еще немало поводов для громких сенсаций. И это, конечно же, режиссер Шазелл. Если столь ошеломительный успех постиг всего лишь третью режиссерскую работу Дэмьена, то "Ла-Ла Ленд" – это только начало. 

Напоминаем основных номинантов кинопремии "Оскар".

В категории "Лучший фильм" с "Ла-Ла Ленд" поборются:

  • "Лунный свет" 
  • "Прибытие"
  • "Ограды" 
  • "Любой ценой"
  • "По соображениям совести" 

    • "Лучший анимационный фильм":

    – "Зверополис"

    – "Кубо. Легенда о самурае"

    – "Моана"

    – "Жизнь кабачка"

    – "Зверопой"

    – "Красная черепаха"

    "Лучшая женская роль":

    – Изабель Юппер

    – Мерил Стрип

    – Рут Негга

    – Эмма Стоун

    – Натали Портман

    – Эмми Адамс

    "Лучшая мужская роль":

    – Райан Гослинг

    – Эндрю Гарфилд

    – Дензел Вашингтон

    – Вигго Мортенсен

    – Кейси Аффлек

    Автор: Андрей Петрунян24 января 2017, 19:26

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