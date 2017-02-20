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Lifestyle

Загадка смерти Курта Кобейна

Курт Кобейн. Фото: GLOBAL LOOK press
Сегодня легендарному Курту Кобейну могло бы исполниться 50 лет. К 27 годам он добился всего, о чем может только мечтать любой музыкант мира. У него были деньги, слава, красавица-жена и преданные поклонники. Среди последних по сей день не утихают споры об обстоятельствах смерти Кобейна.
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Он родился в семье домохозяйки и простого автомеханика. Несмотря на отсутствие у родителей интереса к какому-либо творчеству, маленький Курт с двух лет увлекся музыкой благодаря своему дяде – Чаку Фраденбургу. Чак выступал в составе группы The Beachcombers, и Курт любил проводить время с ним на многочисленных репетициях. "Уже в три года он вовсю распевал песни битлов", – рассказывала младшая сестра музыканта.

Развод родителей очень повлиял на 9-летнего Курта, о чем он позднее не раз признавался в интервью. "Я стыдился родителей. Не мог общаться с одноклассниками, потому что мне очень хотелось иметь "приличную" и полную семью. Как у всех", – рассказывал Кобейн.

После развода подростку действительно приходилось не сладко. Поначалу он пытался жить с матерью, но под давлением новоявленного 22-летнего отчима был вынужден переехать к отцу. Однако в новой семье папы мальчику тоже не нашлось места. В следующие 7-8 лет Кобейн жил то у бабушки с дедушкой, то у родственников со стороны матери.

Конечно, самым близким человеком для Курта всегда был дядя Чак. Именно он подарил племяннику на 14-летие гитару. Увлекшийся было ударными Курт моментально забросил барабаны и с головой окунулся в изучение новых аккордов.

В этот непростой для себя период жизни будущая легенда мировой сцены загорится идеей создать собственное направление в музыке – своеобразную помесь панк-музыки и хард-рока. Курт пока не подозревает, что буквально через несколько лет осуществит свою мечту, а смешение музыкальных жанров получит собственно название – гранж.

Курт Кобейн. Фото: GLOBAL LOOK press

В 17 лет Курт возвращется в дом своей матери, но семейная идиллия длится недолго. Сразу после окончания школы Венди Кобейн ставит сыну жесткое условие: или он устраивается на работу, или уходит из дома. Кобейн, когда-то мечтавший об учебе в художественном колледже, выбирает второе. Мечту он, правда, так и не осуществляет. Вместо этого юноша скитается по друзьям и продолжает заниматься музыкой.

Через несколько лет молодая журналистка спросит Кобейна, какие книги повлияли на развитие его творчества. "Я прочитал "Парфюмера" Патрика Зюскинда уже больше 10 раз. Эта книга всегда у меня с собой. Она не отпускает меня", – признался музыкант.

Спустя буквально несколько месяцев после выхода столь повлиявшей на него книги Кобейн основал свою первую группу - Fecal Matter. Их было всего трое, да и просуществовал коллектив менее года, но Курт за это время успел окончательно осознать: музыка – это вся его жизнь.

Первый сингл Nirvana вышел в 1988 году и буквально взорвал весь мир. Любители настоящего рока моментально заинтересовались творчеством новой группы. Старый друг Курта Крист Новоселич и ударник Чэд Ченнинг помогли музыканту сформировать действительно сильную команду. Уже спустя пару лет стало ясно:  Nirvana – настоящая классика альтернативного рока.

Нельзя сказать, что стиль их игры оставался неизменным. "Поначалу, – рассказывал Курт, – наши песни были очень злыми, но теперь мы становимся все попсовее и попсовее. Наверное, это связано с тем, что я становлюсь все счастливее и счастливее". 

Повод для счастья действительно был. Впервые они встретились с Кортни Лав в самом начале его карьеры – в 1990-м. "Конечно, я бы с радостью походил в холостяках еще пару лет, но Корни вывела меня из ума", – смеялся музыкант. Уже спустя пару лет они поженились, а еще через полгода Кортни родила Курту дочь.

Курт Кобейн и Кортни Лав. Фото: GLOBAL LOOK press\Kathy Hutchins

Казалось бы, никаких предпосылок для самоубийства не наблюдалось. Да, периодически Кобейн конфликтовал с действующими властями, но все свои недовольства он прекрасно выражал в новых альбомах. Журналисты не раз по-настоящему портили репутацию семьи Лав и Кобейна. Так, однажды они заявили, что Кортни якобы принимала наркотики во время беременности.

Проверки со стороны правоохранительных органов, унизительные тесты и многочисленные неприятные статьи в СМИ – все это семья Кобейна хлебнула сполна. Но причиной для трагического финала, конечно, стало не это.

Кобейн с раннего детства страдал сильными болями в желудке и хроническим бронхитом. Он фактически рос без родителей, а потому привык снимать все симптомы довольно сильными обезболивающими препаратами. Со временем все это переросло в настоящую зависимость. Анальгетики и транквилизаторы доводили музыканта до невменяемых состояний.

Кортни забила тревогу еще в марте, за месяц до страшной трагедии. Она позвонила в полицию и дрожащим голосом сообщила, что ее муж закрылся с ружьем в отдельной комнате. "Он угрожает убить себя!" – в истерике прокричала молодая женщина. Прибывшие на место полицейские обнаружили живого Кобейна, который уверенно заявил: он и не думал о суициде, а всего лишь "поссорился с женой". Выдержав паузу, Лав подтвердила версию супруга.

Спустя пару недель она обзвонила всех близких друзей Курта и попросила их поговорить с ее мужем. На тот момент героиновая зависимость музыканта проявляла себя во всех сферах жизни. Он постоянно ругался с женой, с участниками группы и с собственными продюсерами.

В конце марта друзья  семьи и сотрудники звукозаписывающей компании объединились и уговорили Кобейна пройти курс в одной из ведущих реабилитационных клиник Лос-Анджелеса. Однако, пролечившись всего пару дней, артист совершил побег из медучреждения.

Многие современные эксперты сегодня сетуют на то, что в клинике попросту не обратили внимание на наличие у пациента маниакально-депрессивного психоза. Курта старательно лечили от наркозависимости, в то время как он отчаянно нуждался в помощи психиатра.

Поиски Кобейна велись несколько дней, но ни к чему не привели. Его тело обнаружили спустя 3 дня после самоубийства. Согласно результатам судмедэкспертизы, музыкант самостоятельно ввел себе смертельную дозу героину и застрелился.

Версия о том, что смерть Кобейна – не что иное, как заказное убийство, бытует и по сей день. Одной из неофициальных подозреваемых неоднократно называлась вдова рокера – Кортни Лав. Дескать, их отношения с Куртом давно испортились и она все тщательнейшим образом подстроила. Однако никаких доказательств этой безумной версии до сих пор не найдено.

Автор: Андрей Петрунян20 февраля 2017, 16:58

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