Музыкант Гарика Сукачева умер от рака

На 56-м году жизни скончался известный музыкант и басист группы "Неприкасаемые" Алексей Осташев. О случившемся появилось официальное сообщение на сайте Гарика Сукачева.

Все последние годы Осташев страдал тяжелым онкологичесским заболеванием. Как отметили его друзья и коллеги, музыкант стойко боролся до самого конца.

На протяжении своей жизни Алексей сотрудничал едва ли не с десятком известных групп. В его творческой биографии есть и "Лицей", и "Звуки джаза", и Jazz Moscow. С Гариком Сукачевым музыкант начал работать в 1996 году, став басистом "Неприкасаемых".

В детстве Алексей учился в музыкальной школе по классу баяна. Будучи подростком, он не на шутку увлекся рок-музыкой, а потому переключился на ударные. Спустя пару лет он освоил бас-гитару и контрабас, передает НСН.

Невзирая на настоящую "болезнь" музыкой, он получил радиотехническое образование и поначалу работал исключительно по специальности. Выступал в качестве театрального звукорежиссера на спектакле "Человек как человек" в театре Моссовета, сотрудничал с группами "Огни Эстрады" и "Караван".

Позднее Алексей окончил музыкальное училище по классу контрабаса и бас-гитары, а также получил высшее образование по специальности "Оркестровое дирижирование".

"Он был талантливым музыкантом, верным товарищем, светлым человеком и до последнего боролся и верил, что победит. Леша ушел, но он останется в музыке, сыгранной и написанной им. Останется в наших сердцах как пример светлого сердца, большого мужества, верности себе, друзьям и общему делу", – написано на официальном сайте Гарика Сукачева.

Смерть Алексея – огромная потеря для отечественной рок-индустрии. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.