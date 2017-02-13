Как алчный Киев надул с "Евровидением" весь мир

Организаторы конкурса "Евровидение" на Украине сообщили о том, что билеты на шоу поступят в продажу уже 14 февраля. Такое решение можно назвать как минимум спорным, учитывая тот факт, что проведение песенного состязания находится под угрозой срыва.

После увольнения команды, отвечающей за организацию конкурса "Евровидение" в Киеве, появилась информация о старте продажи билетов на мероприятие. Попасть на серию концертов смогут 70 тысяч человек, все выступления будут проходить в Международном выставочном центре украинской столицы.

Начало продаж намечено на 14 февраля, День всех влюбленных. Однако решение о скорой реализации билетов выглядит по меньшей мере странным на фоне того, что конкурс вновь оказался под угрозой срыва. Выходит, алчный Киев фактически надул весь мир с "Евровидением": местные власти пытаются как можно скорее получить прибыль от распространения билетов, чтобы хоть как-то покрыть затраты на скандальное мероприятие.

Возмущение по поводу увольнения организаторов конкурса выразил и известный продюсер Иосиф Пригожин. "Вместо того, чтобы конструктивно жить и работать, творить, делать дела они разборки устраивают. Развалились и развалились", – заявил он.

По мнению Пригожина, "Евровидение" – второсортный конкурс. "Это говорит о том, что власти Украины надули весь мир: они зарабатывают деньги, они поссорили два народа, они воюют с собственным народом в Донбассе", – цитирует продюсера НСН.

Напомним, об увольнении организаторов "Евровидения" на Украине стало известно днем 13 февраля. Европейский вещательный союз был шокирован подобный решением местных властей. "Для них это дико, европейцы покинули Украину (официально -для чего-то там, неофициально – это протест). Проведение конкурса в Украине все больше под вопросом", – написал медиаэксперт Анатолий Шарий.

Ждун уже ждет Евровидение 2017! pic.twitter.com/9psV7UrNss — Светлана Старкова (@starkovasvetlan) 4 февраля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, "Евровидение-2017" уже не раз находилось под угрозой срыва. Сначала Киев не мог выбрать город, где пройдет конкурс, а затем и концертную площадку.

Позже трудности возникли и с билетами на шоу. Антимонопольный комитет Украины отменило результаты первого тендера на закупку услуг официального продавца билетов. По всей видимости, позже организаторам конкурса удалось согласовать контракт с правительством страны.