Подробности последних дней жизни Леонида Броневого

Утром 9 декабря в одной из московских больниц после тяжелой болезни умер советский и российский актер Леонид Броневой. Стали известные подробности о его последних днях.

"Он тяжело болел, умер сегодня (9 декабря) в 07:30 утра", – цитирует ТАСС директора московского театра "Ленком" Марка Варшавера. Он добавил, что Леонид Броневой был в больнице.

В лечебном учреждении актер провел месяц. "3 ноября он отыграл в спектакле и на этом все закончилось. Ему стало плохо, 9 ноября его госпитализировали. Месяц он пролежал там", – цитирует "РЕН ТВ" водителя Леонида Броневого. Мужчина подчеркнул, что по показаниям врачей сердце у него было крепкое и никаких проблем с ним возникнуть не должно было. По его мнению, причиной смерти актера стала старость.

Соседи вспоминают о Леониде Броневом не только как о талантливом актере, но и как об очень хорошем и отзывчивом человеке. Соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин. "Его кончина – это невосполнимая утрата для "Ленкома", для всей отечественной культуры", – говорится в телеграмме российского лидера.

"Он не просто играл, он понимал, зачем он это делает", – вспомнил об ушедшем актере Валентин Гафт. "Он всегда был "на огне", никогда не был мрачным, если что-то не получалось – он находил, искал и удивлял. Его любила и молодежь, и люди его поколения. Леня – большой артист эпохи нашей. Его не забудем", – добавил он.

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров рассказал о том, как Леонид Броневой повлиял на весь творческий коллектив. "Он преподал всем нам уроки высочайшего актерского мастерства", – подчеркнул режиссер. "Броневой оказал огромное влияние на "Ленком" и на весь российский театр, на весь кинематографический мир", – добавил он.

Напомним, Леонид Броневой скончался утром 9 декабря в одной из московских больниц. Актеру было 88 лет. За свою продолжительную карьеру актер снялся во множестве фильмов и сыграл заметные роли в спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", и "Небеса обетованные".