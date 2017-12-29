Мертвый Хворостовский опередил Михалкова

Дмитрия Хворостовского признали Человеком года в культуре. На втором месте оказался режиссер Никита Михалков.

Россияне назвали Человека года среди отечественных деятелей науки, культуры и искусства. Им оказался прославленный оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. У него оказалось... 5% голосов. Второе место занял режиссер и актер Никита Михалков.

Затем следуют писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер Константин Хабенский, дирижер Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров.

Отметим, что самые большие цифры оказались вовсе не у людей. 11% респондентов ответили на вопрос, что "таких нет". А 73% опрашиваемых затруднились с ответом, сообщает "Газета.ru".

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный певец боролся с опухолью мозга.

Друг артиста Павел Антонов в недавнем интервью рассказал о последних встречах с певцом. По словам товарища, музыкант долго не мог смириться со смертельным диагнозом. "Он прошел через стадии отрицания, страха, злости. Кричал иногда: "Почему я?" – поделился воспоминанием Антонов.

По словам друга Хворостовского, у оперного певца опухоли были в тех местах мозга, которые отвечают за координацию, но несмотря на это он продолжал заниматься спортом. "Помню, после диагноза увидел его на пробежке: делать это в спортзале или парке было уже опасно – мог упасть, поэтому Дима снял квартиру с мягкой мебелью, подушками, в ней было трудно ушибиться, и по часу каждый день бегал на одном месте. "Плюшевая" квартира. Железный человек…" – заключил Антонов.

Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной город исполнителя – Красноярск.