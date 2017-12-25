После кончины Хворостовского вдова отметила Рождество с детьми

Вдова прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс обнародовала новое семейное фото. На снимке вдова артиста запечатлена с детьми.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Флоранс Хворостовская выложила фотографию, на которой запечатлена с сыном, 14-летним Максимом, и дочерью, десятилетней Ниной. Все трое засняты в красных колпаках на головах и в обстановке, украшенной к празднику. "Счастливого Рождества!" – коротко написала на английском языке Флоранс.

Отметим, что сегодня, 25 декабря, католики отмечают один из самых важных праздников. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Поклонники тепло поздравили Флоранс и ее детей и выразили слова поддержки.

"С Рождеством!🎄🎄🎄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как мы рады вас видеть! Мы с вами держитесь! Счастья во всем!!!", "🎉 будьте сильны и счастливы вместе!", "Добра Вам, Хворостовские! С Рождеством!🎄", "С Рождеством Вас Хворостовские! Слава Богу, за то что Вы улыбаетесь, как бы трудно это не было! Мира вашему дому💐🙏🏻🎄🎁🎼", "Счастливого Рождества! Счастья вам... мы вас любим", "Флоренс! Как мы рады Вас видеть, улыбающуюся и с детками. С Рождеством Вас!!!🎄❄️⛄️🍾🎂🎁🎇🐶" – прокомментировали публикацию вдовы прославленного оперного певца русскоязычные подписчики.

Публикация от Florence (@flosha1) Дек 25, 2017 at 3:26 PST

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный певец боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной город исполнителя – Красноярск.