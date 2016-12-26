Путин наградил орденами Миронова и Мацуева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры. Согласно тексту документа, глава государства отметил заслуги десятков людей со всей страны.

Среди награжденных оказались: художественный руководитель "Государственного театра наций" Евгений Миронов, художественный руководитель Московской государственной творческой мастерской Алексей Рыбников (оба – орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени), солист Московской филармонии Денис Мацуев, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, режиссер Алла Сурикова и артисты театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринского) Нина Ургант и Виктор Смирнов (последние – орден Почета). Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля.