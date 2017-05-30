Денис Мацуев рассекретил дочь

Денис Мацуев наконец рассекретил дочь, откровенно поговорив о ней с известным ведущим и шоуменом Иваном Ургантом. Прославленный пианист рассказал о предпочтениях своей наследницы и даже продемонстрировал, как она реагирует на его музыку.

Очередным звездным гостем передачи Ивана Урганта стал известный пианист Денис Мацуев. Музыкант умудрился найти лазейку в своем напряженном графике, чтобы прийти на шоу "Вечерний Ургант" и свободно поговорить о работе и личной жизни.

Иван поздравил Дениса с отцовством и задал несколько вопросов о ребенке. Обычно Мацуев крайне уклончиво говорил на эту тему с журналистами, но теперь наконец перестал скрывать подробности. Так, выяснилось, что дочь, которую ему подарила балерина Екатерина Шипулина, было решено назвать Анной. По признанию Дениса, не взирая на большую занятость, ему удается совмещать работу и личную жизнь. Более того, он всегда спешит домой, где его ждут любимая женщина и дочка.

"У меня есть приход к тебе, и есть час на то, чтобы увидеть Анну Денисовну", – отметил Мацуев, дав понять Ивану Урганту, в каком тяжелейшем графике он живет. Как рассказал пианист, дочка уже научилась различать различные музыкальные произведения, ведь он старается привить наследнице вкус к хорошей музыке, а также развивать ее слух.

Мацуев рассказал о предпочтениях малышки. "Ее любимое произведение – "Петрушка" Стравинского. Ей очень не нравится второй концерт Листа", – сообщил пианист. После этого Мацуев показал, как дочка реагирует на его музыку, внезапно вскрикнув.

По признанию музыканта, если бы у него родился сын, он бы его назвал Спартаком. Денис является болельщиком одноименного футбольного клуба, тщательно следящим за всеми событиями, которые происходят в жизни команды. Можно только предположить, как Мацуев радовался победе "Спартака", который стал Чемпионом России. По словам Дениса, он полюбил футбол благодаря... бабушке.

Напомним, еще в сентябре 2016 года в Сети появилась информация, что прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина ждет ребенка от Дениса Мацуева. Однако ни пианист, ни танцовщица никак не отреагировали на сообщения. По некоторым данным, девочка родилась в конце октября. Шипулина быстро вернулась в форму и уже вовсю репетирует, о чем свидетельствуют ее фотографии в социальной сети Instagram. При этом свою частную жизнь Екатерина Предпочитает не афишировать.