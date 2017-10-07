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Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников

Кадр из сериала "Ольга"
На канале ТНТ завершился второй сезон популярного юмористического сериала "Ольга". Однако зрителей последняя серия второго сезона ситкома разочаровала.
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"Ольга" удостоилась не только всенародной любви, но и высокой оценки со стороны требовательного жюри. На премии ТЭФИ летна была признана лучшей в номинации "Телевизионная многосерийная комедия/ситком". И на 20-ю, завершающую второй сезон, серию, зрители возлагали особые надежды.

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Однако поклонников ждало разочарование. Больше всего людей расстроило завершение истории главной героини, которую сценаристы лишили долгожданного хэппи-энда, передает издание "Вокруг ТВ". Возлюбленный главной героини женится на другой. Уже в церкви Ольге удается объясниться с ним, и они понимают, что их любовь взаимна.

Публикация от Телеканал ТНТ (@tnt_online)

Венчание отменяется, однако возвращаться к Ольге мужчина не собирается. Зрителей откровенно удивило такое решение сценаристов. Возможно, что объяснение и развитие этой истории появится в следующем сезоне. Поклонникам сериала ждать целый год оказалось не по душе.

Без радостных новостей создатели сериала оставили еще одну героиню – Аньку. Ее возлюбленный ввязывается в аферу, которая едва не заканчивается трагедией. Теперь ему грозят серьезные проблемы с законом. Узнать, как он справится с навалившимися трудностями и справится ли вообще, можно будет только через год.

Наиболее благосклонные сценаристы оказались к Ленке. Той удается раздобыть денег на анализы и процедуру ЭКО, подстроив аварию. В итоге она узнает, что искусственное оплодотворение ей не нужно, поскольку все успело произойти естественным путем.

Автор: Геннадий Куприянов7 октября 2017, 14:56

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