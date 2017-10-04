Собчак дала рекомендацию Поклонской

Ксения Собчак оставила в соцсетях восхищенный отзыв по поводу скандального фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению телеведущей, главной противнице картины Наталье Поклонской он обязательно понравится.

"Спасибо Алексею Учителю. И я искренне сочувствую ему за то мракобесие, которое происходит вокруг этой красиво, по-голливудски снятой сказки", – написала телеведущая в Instagram. По ее мнению, картина не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает историю жизни Николая II, которому пришлось выбирать между любовью и чувством долга.

По мнению Ксении Собчак, депутату Госдумы Наталье Поклонской должен понравиться этот фильм. "Надо ее срочно на него пригласить!" – подчеркнула она.

Телеведущая отметила, что Учитель показал русского царя с лучшей стороны. "И фильм в этом смысле можно считать промонархическим. Так что Алексей искренне любит царя, сделал красивый финал. Может, больше, чем Поклонская сделала для Николая..." – заключила Собчак.

Напомним, выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посчитала, что история любви царя и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 3 2017 в 4:21 PDT

Многие парламентарии, побывавшие на официальной премьере драмы, оставили положительные отзывы. По их словам, образ Николая II представлен очень достойно и поводов для конфликта нет.