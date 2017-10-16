Книги помогают справиться с переживаниями

Многим наверняка известна такая фраза как "живи здесь и сейчас": не переживая о прошлом и будущем, не теряясь в мечтах и не мучаясь от угрызений совести. Веками эта идея была ключевой для тех, кто занимался медитацией. Сейчас эта практика потеряла оттенок мистики, а на Западе появилась техника целенаправленной и безоценочной концентрации внимания – тренировка осознанности.

Насколько осознанно вы живете?



Вам есть о чем задуматься, если вы забываете имя человека, с которым недавно познакомились. Или выбрасываете в мусорку чайную ложку вместо огрызка яблока. Или постоянно мучаетесь мыслью, что не закрыли дверь, не выключили газ и не покормили кошек. И решаете пообедать, даже когда не хотите есть. А эмоции появляются у вас "ни с того ни с сего". Все это говорит о том, что вам не хватает осознанности. Есть множество книг, которые помогут исправить ситуацию.

Чем полезна осознанность



Исследования показали, что у людей, которые практиковали осознанность длительный период, произошли заметные изменения в областях мозга, отвечающих за память, самосознание и эмпатию. Кроме того, у испытуемых снизился уровень стресса. Как пишет доктор философских наук и психолог Гарвардской медицинской школы Сьюзен Дэвид в своей книге "Эмоциональная гибкость", осознанность помогает сосредотачиваться, улучшает творческие способности и настроение, способствует долголетию. Когда мы обращаем внимание на происходящее вокруг, то становимся более гибкими и лучше понимаем любую ситуацию. Психологи отмечают, что выступления музыкантов, играющих "осознанно", больше нравятся публике, продавцы, выполняющие свою работу осознанно, больше продают. Осознанность полезна и тем, что позволяет нам замечать свои неприятные ощущения и мысли, а значит не становиться их заложниками. Воспринимая свой гнев, легче выявить, чем он на самом деле вызван. Возможно гнев лишь прикрытие грусти или страха. Осознанность помогает нам принимать себя, быть к себе терпимее и добрее.

Повышение уровня осознанности



Пребывать в состоянии осознанности – это не просто знать, что вы что-то слышите, отдавать себе отчет в том, что вы видите, или даже замечать, что вы испытываете. И, разумеется, нужна практика. Повысить осознанность можно с помощью дыхания. Попробуйте в течение одной минуты концентрироваться на вдохе и выдохе, отгоняя от себя все мысли. Дышите медленно, считая до четырех на вдохе и до четырех на выдохе. Еще один способ практиковаться – осознанно наблюдать. Например, за насекомым или цветком. Рассматривайте выбранный объект очень внимательно, будто впервые в жизни его увидели. Изучите его цвет, текстуру, движение. Следующий уровень – попробовать осознанно делать то, что является для вас повседневной рутиной. Например, мыть посуду или чистить зубы. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, температуре воды, запахе, звуке.

Установка на оптимизм



Научившись концентрироваться на текущем моменте, легче контролировать свое настроение и эмоциональное состояние. В книге "Гормоны счастья" говорится о том, что мы ежедневно можем самостоятельно настраиваться на счастье. Это возможно благодаря химическим процессам, происходящем в мозге. Как рассказывает профессор Калифорнийского университета Лоретта Грациано Бройнинг, умея сосредотачиваться, можно запускать "гормоны счастья" и прививать себе новые позитивные привычки. Перевести в автопилот новые алгоритмы можно в течение 45 дней, повторяя одно и то же вне зависимости от того, нравится это или нет. Например, если ежедневно ходить на тренировку, то через полтора месяца это больше не будет для вас большим стрессом. Также мы тренируем мозг мыслить позитивно. В книге есть множество новых упражнений и интерактивных приемов, которые помогут вам совершать каждый последующий шаг. Еще одна важная привычка, которой стоит "заразиться" осознанному человеку – не зацикливаться на плохом. Кора нашего головного мозга устроена так, чтобы учиться на примерах и образцах. Часто они формируются нашими прошлыми ошибками. В конце концов дело может кончиться тем, что мы будем искать вокруг себя все плохое и забывать о том, что нужно замечать еще и хорошее. Животные не раздумывают над своими ошибками, они просто пробуют заново. Большой мозг хорош тем, что он очень многое помнит. Учиться на своих ошибках полезно, но нельзя забывать о том, что в мире существует много хорошего. Как только вы концентрируетесь на том, что у вас идет плохо, то перестаете замечать то, что у вас идет хорошо.

Переход к практике



Сейчас существует огромное количество творческих блокнотов, которые помогают учиться осознанности. Открываете, выполняете задания и прислушивайтесь к себе. Например, "Жизнь как конструктор" поможет на этапе формирования новых привычек и определения истинных приоритетов. Ваш главный проект – ваша жизнь, и реконструировать ее лучше как дизайнер. Разберите то, что имеете, на детали, а затем соберите заново, но в другом порядке. Интересно, что получится.

Еще один автор блокнотов-бестселлеров Адам Куртц предлагает использовать бумагу как способ медитации и погружения в себя. Блокнот "Захвати меня" подскажет, что лучший собеседник – это вы сами.