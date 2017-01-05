Перевернувшие сознание сериалы

Прошлый год запомнится сериаломанам, как год провокационных и интригующих премьер, каждая из которых высветила какую-то новую грань человеческой психологии. Dni.ru отобрали четыре главных сериала 2016 года, просмотр которых способен навсегда перевернуть сознание.

Черное зеркало (третий сезон)

Пожалуй, наиболее вызывающей премьерой 2016 года стала третий сезон "Черного зеркала". Сериал не стал менять главный сюжетный посыл предыдущих сезонов и вновь продемонстрировал нелицеприятную изнанку человеческой сути, которая проявляется в определенных критических обстоятельствах. Однако по провокационности и актуальности новый сезон напрочь затмил все остальные.

Авторы "Черного зеркала" пофанатазировали на тему того, что будет с нами, когда социальные сети и IT-технологии окончательно захватят мир. Оказалось, что вместо удобства и комфорта, наша жизнь рискует превратится в один сплошной кошмар, в котором люди – лишь безвольные игрушки в руках высоких технологий.

Девушка по вызову

Условное второе место в сериальном рейтинге можно присудить глубоко психологичному сериалу "Девушка по вызову". Главная героиня картины – юная девушка, которая учится на юридическом факультете. Днем серьезная и умная Кристина Рид усердно ходит на лекции и строит карьеру, работая стажером в юридической фирме. А ночью – работает проституткой.

Но самое шокирующее в сериале – это вовсе не продажный секс и не обилие постельных сцен, а личность самой Кристины. Обычно в картинах о проститутках принято представлять их жертвами, которые страдают от произвола клиентов-мужчин.

Но Кристина – вовсе не жертва обстоятельств, хотя среди ее клиентов и попадаются психопаты. Красотка, которую блистательно сыграла модель Кио Райли, настолько умна, цинична и расчетлива, что умудряется оставаться королевой – даже тогда, когда об нее откровенно вытирают ноги.

Мир дикого запада

"Мир дикого запада" – самая громкая и обсуждаемая премьера года. В центре сюжета фантастического сериала – гигантский парк развлечений, населенных человекоподобными роботами. Приезжающие сюда гости претворяют в жизнь с куклами все то, чего не могут себе позволить в реальности. Естественно, как и положено любой картине про роботов, в какой-то момент они выходят из-под контроля.

Однако сериал интригует не столько конкретными сюжетными линиями, сколько философским смыслом, который стоит за ними. Может ли высокий интеллект превратить робота в человека? Способен ли он страдать? И так ли страшны вышедшие из строя куклы по сравнению с произволом человека?

Однажды ночью

Криминальная драма "Однажды ночью" – новый нестандартный взгляд на проблему беженцев на Западе. Главный герой сериала – пакистанец Назир Кхан, образ жизни которого полностью разбивает все стереотипы о мигрантах. Молодой человек прилежно учится в университете, не пьет и ужасно робеет при виде девушек. Однако одна ночь меняет жизнь Назира на 360 градусов. Он знакомится с эксцентричной, богатой красоткой, проводит с ней ночь, а затем просыпается...рядом с ее окровавленным телом.

Естественно, что все подозрения падают на юношу. И ни у следователя, ни у прокурора не возникает никаких сомнений в том, что мигрант мог так зверски убить белую девушку. И лишь адвокат-неудачник, мучающийся от псориаза и множества психологических проблем, решает защитить юношу.