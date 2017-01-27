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Бондарчук рассказал о своих главных страхах

Федор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press\Anton Belitsky
В российских кинотеатрах состоялась долгожданная премьера нового фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Об этом необычном блокбастере заговорили давно. Съемки проходили в разных районах Москвы едва ли не под грифом "Совершенно секретно". Не остались в стороне и объекты Министерства обороны, что, конечно, только подогрело интерес зрителей. Чем необычно новое творение известного режиссера? Корреспонденты Dni.Ru делятся впечатлениями от просмотра картины.
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По признанию самого режиссера, в "Притяжении" говорится о том, чего сегодня больше всего следует опасаться – о таких явлениях, как всеобщая паника, страх и потеря человеческого лица. Фантастическая антиутопия стала уже четвертым российским фильмом, переведенным в формат IMAX. За счет большей площади "картинки" на пленке обеспечивается максимальное погружение зрителя в происходящее на экране. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать: если вы питаете слабость к историям о паранормальных явлениях, а также верите, что инопланетный разум действительно есть, то "Притяжение" вам определенно понравится. 

Конечно же то, что события разворачиваются на территории Москвы, в знакомых всем столичным жителям уголках только добавляет  картине изюминки. Для тех, кто роптал на отсутствие в отечественном кино новых лиц – в киноленте Бондарчука вы их наконец-то увидите. СМИ уже начали обсуждать талант 24-летней Ирины Старшенбаум, сыгравшей старшеклассницу Юлю с непростой судьбой.

Кадр из фильма "Притяжение"

В целом фильм не зря прозвали "социальным блокбастером". Помимо инопланетян в сюжете нашлось место и для терзаний главной героини, и для впечатляющих спецэффектов. 

Не обошлось и без несчастных случаев прямо на съемочной площадке. Актер Александр Петров умудрился повредить ногу, в результате чего часть съемок провел буквально оловянным солдатиком. "Это была середина фильма. Дальше началось самое интересное, во-первых, все были в шоке, меня снимали с гипсом и у меня еще был дублер, который изучил полностью мою походку, пластику, мы делали пластический грим", – признался артист в прямом эфире телепроекта социальной сети "Одноклассники".

"Зритель в кино, конечно, никогда в жизни не поймет. Например, та самая сцена, когда я держу Иру Старшенбаум за руку, в этот момент у меня нога была в гипсе".

Кинокритики уже не преминули отметить, что в "Притяжении" слишком много "всего и сразу". Что ж, в этом есть доля правды. Портреты Гагарина и Цоя, поразительно реалистичный образ безответственного парня главной героини и неожиданный концерт Макса Коржа – символы и мельчайшие детали сюжета порой сильно противоречат друг другу.

Как справедливо отметил один из самых известных в России кинокритиков Антон Долин, негативные отзывы фильм в основном получает от тех, кто никак не может смириться с переменами в отечественном кинематографе. "Бондарчук "стал другим", – цитирует критика "Афиша Daily". Многим поклонникам режиссера и правда не по душе изменения в направлении его творчества. Вместо всем известных и любимых артистов Федор в последнее время все чаще находит новые лица, вместо отточенных сюжетов картин-катастроф – выбирает совершенно иные направления.

Кадр из фильма "Притяжение"

"Около часа назад в столичном Чертанове произошло ЧП: на жилые дома упал неопознанный объект", – взволнованно вещает диктор в прямом эфире. Несмотря на всю фантастичность сюжета, с первых же кадров зрителей не оставляет ощущение реальности происходящего на экране.

Помимо молодых актеров в съемках приняли участие такие мэтры отечественного кино, как Сергей Гармаш, Людмила Максакова и неподражаемый Олег Меньшиков. Кажется, заверения критиков о том, что Бондарчук "скатился" к слишком андеграундным сценариям, более чем поспешно. 

Сложно сказать, кому фильм понравится больше – любителям острых и драматичных историй или же тем, для кого главное – зрелищность и остросюжетность. В "Притяжении" найдется все. И, что самое приятное, в нужной пропорции.

Конечно, не обошлось без любви. Романтическая история двух главных героев заставит многих вспомнить себя в 17 лет. Некоторые СМИ уже назвали "Притяжение" фильмом, который "в пух и прах разносит идею патриархата", но этот момент очень спорный. Невзирая на то, что Артем на 10 лет старше героини, отношения в паре более чем неустоявшиеся. Впрочем, это лишь добавляет искренности и страсти в их любовную линию.

Отвечая на вопрос "смотреть или нет", можно однозначно ответить: да. Фильм понравится как поклонникам "классического" Бондарчука, так и любителям "новых" жанров. Чем закончится вторжение инопланетной цивилизации в столичное Чертаново? За ответом на этот вопрос можно прямо сегодня отправиться в кинотеатр.

Автор: Андрей Петрунян27 января 2017, 16:08

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