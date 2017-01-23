Внезапная смерть музыканта шокировала фанатов
Австралийский актер застрелен на съемках
Несчастный случай произошел на первом этаже бара Brookylyn Standard. Несколько единиц огнестрельного оружия предполагалось использовать для "большей убедительности". По какой причине патроны оказались боевыми – разбирается полиция.
Как рассказал News.com.ua представитель следствия, звуки стрельбы не вызвали ни у кого вопросов: жильцы близлежащих домов и полицейские были предупреждены о съемках. О происшествии стало известно после полудня.
По неосторожности одного из участников съемочной группы пуля попала в грудь 19-летнему актеру, после чего он был срочно госпитализирован. Молодой человек скончался от полученной травмы в одной из клиник Брисбена.
Участники хип-хоп-группы Bliss n Eso не присутствовали на площадке во время трагедии. Инспектор Том Армитт сообщил СМИ, что актер не являлся каскадером.
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