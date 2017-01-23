Австралийский актер застрелен на съемках

В Брисбене случилась трагедия: на съемках клипа группы Bliss n Eso погиб человек. Полиция подтвердила, что 19-летний актер скончался.

Несчастный случай произошел на первом этаже бара Brookylyn Standard. Несколько единиц огнестрельного оружия предполагалось использовать для "большей убедительности". По какой причине патроны оказались боевыми – разбирается полиция.

Как рассказал News.com.ua представитель следствия, звуки стрельбы не вызвали ни у кого вопросов: жильцы близлежащих домов и полицейские были предупреждены о съемках. О происшествии стало известно после полудня.

По неосторожности одного из участников съемочной группы пуля попала в грудь 19-летнему актеру, после чего он был срочно госпитализирован. Молодой человек скончался от полученной травмы в одной из клиник Брисбена.

Фото опубликовано BLISS N ESO (@blissneso) Ноя 29 2016 в 10:54 PST

Участники хип-хоп-группы Bliss n Eso не присутствовали на площадке во время трагедии. Инспектор Том Армитт сообщил СМИ, что актер не являлся каскадером.