С Доктором Лизой простились по старинной традиции

В Успенском храме Новодевичьего монастыря проходит церемония прощания с Елизаветой Глинкой, погибшей 25 декабря прошлого года при крушении самолета ТУ-154. На социальной странице благотворительного фонда "Справедливая помощь" отмечено, что на панихиду приглашены все – как больные, с которыми работала Елизавета Петровна, так и VIP-персоны.

Прощание с умершими "всем народом" – старинная русская традиция. "Мы ждем всех", – отмечено в сообщении фонда "Справедливая помощь". Почтить память легендарного врача действительно приходят все: здесь можно увидеть и больных детей, которым Доктор Лиза помогала всю свою жизнь, и представителей власти, включая мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, и бездомных, желающих попрощаться со своей благодетельницей.

По-другому панихиду организовать было бы просто невозможно: число людей, которых Доктор Лиза вытащила буквально с того света и в жизни которых приняла непосредственное участие, просто огромно. Они живут не только в России, но и в других странах. Сегодня многие из них пришли в Успенский собор.

Утро началось с небольшого ЧП: мужчина потерял сознание у гроба с телом Елизаветы Петровны. Ему оказали необходимую помощь. В здании храма дежурят сотрудники скорой помощи и МЧС. Соболезнования принимает муж погибшей Глеб Глинка.

Портал URA.Ru сообщает, что публика на панихиде собралась самая разнообразная. Здесь можно увидеть и людей с нашивками "За Донбасс", и "белоленточных" оппозиционеров. Елизавета Петровна всегда утверждала, что врачи должны быть "вне политики", и ей как никому другому удавалось следовать этому принципу.

Гражданская панихида началась в 8 утра и продлится до 14 часов. Похороны пройдут без участия СМИ и общественности, в узком кругу родных и близких Елизаветы Петровны.

Не все друзья Доктора Лизы, к слову, одобряют подобный формат прощания. "И да, я больше думаю про Лизу, и еще больше про ее детей и мужа, которые не имеют возможности спокойно скорбеть, которые прощаются с мамой и женой под вспышки камер, среди сотен незнакомых лиц…" – пишет на своей странице в Facebook одна из близких подруг Глинки. Нюта Федремессер также призвала всех, кто знал Елизавету Петровну, "не создавать себе кумира" в лице знаменитого врача, а постараться продолжить ее дело.

"Лиза помогала отверженным, преданным, изгоям. Мы не сможем в ее масштабе – всем сразу. Но мы можем переводить в ее фонд деньги – по 100 рублей в месяц, но регулярно. Мы можем приносить на Павелецкий вокзал по средам одежду, мыло, влажные салфетки, носки".



Трагедия 25 декабря надолго останется в памяти россиян. На борту разбившегося над Черным морем Ту-154 находились 92 человека. Среди них – более 60 солистов знаменитого ансамбля имени Александрова, балерины, возраст которых не превышал 27 лет, а также любимая всей страной Доктор Лиза – филантроп, врач, исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь".

Все пассажиры злополучного рейса – от участников музыкального ансамбля до журналистов – летели в Сирию с целью организовать небольшой праздничный концерт для российских военнослужащих. Исключение составляли лишь члены экипажа и Елизавета Глинка, сопровождающая гуманитарный груз для госпиталя в Сирии. В основном это были лекарства для онкобольных детей.

В настоящее время фонд "Справедливая помощь" продолжает работу в обычном режиме. Волонтеры и сотрудники организации по-прежнему поддерживают программу "Вокзал по средам". "Очередной гуманитарный груз для Тишринского госпиталя в Сирии уже сформирован, эвакуация раненых и тяжелобольных детей из Донецка будет произведена в рабочем порядке в конце января 2017 года", – говорится в публикации фонда в социальной сети Facebook.

В последнем публичном выступлении Елизавета Петровна сказала: "Война – это ад на земле". Получая награду от президента, Доктор Лиза обратила внимание собравшихся на то, что не только она рискует жизнью едва ли не ежедневно. "Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми", – сказала она о волонтерах, не подозревая, что ее слова окажутся пророческими. Елизавете Глинке было 54 года. У нее остались муж и трое детей, младший из которых – приемный.

Доктор Лиза – одна из тех, о которых говорят: "Незаменимые есть". Но мы можем сохранить хотя бы часть ее души – став милосерднее, помогая тем, кто в этом нуждается. Здесь и сейчас.

