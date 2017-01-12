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Lifestyle

6 ошибок женщин при обращении с деньгами

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
"Деньги хорошо влияют на женщину", – утверждает всемирно известный миллионер Бодо Шефер, написавший одноименную книгу. Чем, по его мнению, отличается отношение к деньгам у женщин и мужчин? Какие ошибки совершают женщины в обращении с деньгами и как их избежать?
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Ответы на эти вопросы вы найдете в материале Kleo.ru

НАШИ РАЗЛИЧИЯ В ОТНОШЕНИИ К ДЕНЬГАМ

Когда мужчина платит за женщину, то он считает это само собой разумеющимся, порою даже получает от этого удовольствие. А вот большинство женщин, платя за мужчину, будут это делать украдкой, вполне возможно испытывая при этом чувство вины. Но даже те из дам, кто не стесняется в ресторане открыто заплатить за своего партнера, могут столкнуться с ситуацией, когда официант отдаст сдачу мужчине. На автомате, разумеется.

Иными словами, общество навязывает женщинам определенный стереотип, и они его принимают. Бодо Шефер с таким положением дел не согласен. "На мой взгляд, самая нормальная вещь в мире, когда женщина финансово независима, – пишет он. — Зависимость во всех случаях не нужна и недостойна человека". Чтобы обрести финансовую свободу, женщина, прежде всего, должна осознать, что ответственность за ее благополучие лежит лишь на ней.

Итак, какие ошибки совершают женщины при обращении с деньгами?

БЕРУТ НА СЕБЯ ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Многие жены, желая помочь супругу, выступают поручителем или берут кредит в банке на свое имя. Но помогать – не значит делать за кого-то то, что он должен сделать сам. Раз ваш муж желает взять на себя риск, пусть и ответственность несет тоже он.

Кто-то скажет, что ради любви можно пойти на многое, но разве можете вы точно знать, любит ли вас ваш партнер? Не следует связывать деньги и любовь. Сейчас вам может казаться это пустяком, всего-то и надо поставить подпись, но сколько женщин попали в болото финансовых обязательств, в то время как их супруга уже и след простыл!

Если этот аргумент не достаточно убедителен для вас, подумайте о том, что решая за мужа проблемы, вы не делаете ему лучше. В большинстве случаев ваша помощь — всего лишь более простой вариант, а путей решения великое множество. Пусть он проявит предприимчивость и смекалку. Так он будет чувствовать больше удовлетворения от полученного результата, ведь добился успехов сам, не прибегая к чьей-либо помощи.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

МАЛО РАЗГОВАРИВАЮТ СО СВОИМ ПАРТНЕРОМ О ДЕНЬГАХ

Автор книги приводит такую статистику: "27,7% всех замужних женщин не имеют ни малейшего понятия, сколько зарабатывают их мужья". И все потому, что боятся затронуть эту тему.

Женщина, которую полностью обеспечивает муж, может говорить себе, что должна радоваться уже тому, что ей нет нужды думать о деньгах. Но правда в том, что сколько бы она ни отмахивалась от этого вопроса, в глубине души, скорее всего, это будет ее беспокоить. Можно говорить, что счастье не в этом, однако чтобы обрести душевное равновесие, необходимо иметь две вещи: цель в жизни и финансовую свободу. Одно без другого невозможно.

Автор советует назначить определенный день месяца, в который вы будете обсуждать финансовые дела со своим супругом.

ДЕЛАЮТ ТОТ ЖЕ ВКЛАД В ОБЩУЮ КОПИЛКУ, ЧТО И ПАРТНЕР

Многие пары, в которых работают оба супруга, делят пополам такие расходы, как арендная плата, покупка мебели, затраты на продукты. Однако чаще всего бывает так, что один зарабатывает больше другого (в большинстве случаев муж).

Может показаться, что деление пополам вполне справедливо, но чаще всего происходит так, что пара живет на более высоком уровне, чем мог бы себе позволить менее обеспеченный партнер. Потому и выходит, что один из супругов может откладывать деньги и приумножать их, что чаще всего и происходит, а другой, живя не по средствам, едва сводит концы с концами. Такая ситуация лишает вас возможности обзавестись своим собственным финансовым парашютом. Каждый должен жить по средствам, это и надо объяснить своему избраннику. Если он и дальше желает сохранить тот же образ жизни, пусть делает больший вклад, чем вы.

СЛИШКОМ ПОЛАГАЮТСЯ НА СВОИХ ПАРТНЕРОВ

Многие женщины совершенно не занимаются финансами. Они могут откладывать деньги на большие покупки, но у них нет на стороне денег для того, чтобы прожить самостоятельно хотя бы полгода.

"Понятие, что женщина неотделима от кухни, детей и церкви, уже устарело", – заявляет Бодо. Поэтому вы должны заботиться не только о благосостоянии семьи, но и о своей независимости при любых обстоятельствах.

Для этого нужно, во-первых, получить соответствующие знания (как правильно вкладывать деньги и т.п.), во-вторых, изменить отношение к деньгам. Сколько у вас денег, не имеет значения, гораздо важнее, что вы делаете с той суммой, которая у вас есть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Justus Klingel

ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ДЕНЕГ

Многие женщины соглашаются с тем, что их муж забирает власть над деньгами, и стараются компенсировать это тем, что берут в свои руки другие вопросы (принимают решения по поводу воспитания детей, являются авторитетом для родственников и друзей). Однако этим невозможно компенсировать финансовую зависимость от супруга.

"Женщина должна понять, что эта форма компенсации – не что иное, как побег, – говорит Шефер. – Дружба не может заменить денег. Также же как и деньги не могут заменить дружбу и связи".

СТАНОВЯТСЯ В ПОЗИЦИЮ ПРОСИТЕЛЯ

Когда женщина полностью посвящает себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, она вынуждена просить деньги у партнера. При этом ей часто приходится объяснять, на что она собирается их потратить, а каких-либо собственных сбережений у нее нет.

Такое положение дел несправедливо, считает Бодо Шефер. "Быть домашней хозяйкой – даже очень респектабельная профессия. Но это профессия. И такая профессия должна оплачиваться соответствующей зарплатой".

Иными словами, вы не должны быть в позиции просителя. Раз на вас лежит ведение хозяйства, каждый месяц в ваше распоряжение должна поступать солидная доля семейного бюджета, и, что очень важно, часть этой суммы  должна предназначаться только для вас.

В этом нет ничего из ряда вон выходящего, в некоторых странах, например, в Японии, многие мужчины отдают жене всю зарплату, и уже она потом выделяет мужу деньги на карманные расходы.

12 января 2017, 11:25

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