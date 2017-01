Звезда мирового джаза скончалась в Лас-Вегасе

На 91-м году жизни скончался известный пианист и исполнитель Бадди Греко. Причина смерти легенды американского джаза пока не известна.

Он познакомился с музыкой в возрасте четырех лет – именно тогда мать начала давать Бадди первые уроки игры на фортепиано. Подростком он пел в одном из престижнейших клубов Филадельфии, а уже в 16 лет отправился в мировое турне в качестве участника ансамбля известной в те годы джазовой группы.

За время своей карьеры музыкант продал более миллиона пластинок. Ему превосходно удавались как джазовые, так и поп-композиции. В середине 60-х годов Греко стал появляться на телеэкране. Он снялся в популярном сериале Away We Go, фильме The Girl Who Knew Too Much и многих других.

Элла Фицджеральд, Розмари Клуни и Лина Хорн – все они выступали совместно с Бадди Греко. Коллеги по сцене часто спорили между собой, в чем он сильнее – в фортепианной игре или в вокале. А тот преуспел во всем: издал более 60 композиций и принял участие в десятках телепроектов.

По информации Las Vegas Review-Journal, музыкант скончался дома. СМИ не сообщали о наличии у Греко каких-либо тяжелых заболеваний.