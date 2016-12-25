Сломленные судьбы юных балерин из Ту-154

На борту разбившегося Ту-154 находились участники балетной труппы ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Среди погибших есть совсем юные балерины, одной из них было всего 22.

Страшная авиакатастрофа унесла жизни 64 участников легендарного музыкального коллектива. Хоровой ансамбль за исключением трех человек погиб в полном составе. Концерт был запланирован небольшой, с минимальным музыкальным сопровождением.

Большинству из погибших танцовщиц не было и 30 лет. 22-летняя Ралина Гильманова по-настоящему "болела" своим делом. Девушка часто делилась в социальных сетях видео с выступлений ансамбля, всегда гордилась успехами своих коллег. В скором времени у артистки должна была состояться свадьба.

24-летняя Дарья Трофимова также впервые летела в место военных действий. Девушка не интересовалась политикой и не совсем понимала, сколь рискованны подобные командировки. Как пишем "Комсомольская правда", муж Дарьи был категорически против того, что супруга летела в Сирию. У погибшей молодой женщины остался трехлетний ребенок.

Кумиром 19-летней Лилии Пырьевой была Майя Плисецкая. Последняя фотография девушки, опубликованная в социальных сетях, сделана с выступления ее любимого коллектива, ставшего для девушки настоящей семьей.

Молодые, красивые, полные надежд и жизненных планов. Все они знали, что выступление будет коротким. Все планировали в скором времени вернуться домой. Страницы в социальных сетях пестрят предпраздничными постами артистов. Юноши строили планы на предстоящую встречу Нового года, девушки делились идеями новогодних подарков. 26 декабря указом президента России Владимира Путина в стране объявлен траур.