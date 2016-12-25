Сломленные судьбы юных балерин из Ту-154

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Страшная авиакатастрофа унесла жизни 64 участников легендарного музыкального коллектива. Хоровой ансамбль за исключением трех человек погиб в полном составе. Концерт был запланирован небольшой, с минимальным музыкальным сопровождением.
Большинству из погибших танцовщиц не было и 30 лет. 22-летняя Ралина Гильманова по-настоящему "болела" своим делом. Девушка часто делилась в социальных сетях видео с выступлений ансамбля, всегда гордилась успехами своих коллег. В скором времени у артистки должна была состояться свадьба.
24-летняя Дарья Трофимова также впервые летела в место военных действий. Девушка не интересовалась политикой и не совсем понимала, сколь рискованны подобные командировки. Как пишем "Комсомольская правда", муж Дарьи был категорически против того, что супруга летела в Сирию. У погибшей молодой женщины остался трехлетний ребенок.
Кумиром 19-летней Лилии Пырьевой была Майя Плисецкая. Последняя фотография девушки, опубликованная в социальных сетях, сделана с выступления ее любимого коллектива, ставшего для девушки настоящей семьей.
Молодые, красивые, полные надежд и жизненных планов. Все они знали, что выступление будет коротким. Все планировали в скором времени вернуться домой. Страницы в социальных сетях пестрят предпраздничными постами артистов. Юноши строили планы на предстоящую встречу Нового года, девушки делились идеями новогодних подарков. 26 декабря указом президента России Владимира Путина в стране объявлен траур.
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