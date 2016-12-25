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Сломленные судьбы юных балерин из Ту-154

Фото: GLOBAL LOOK press/E]Joaquin
На борту разбившегося Ту-154 находились участники балетной труппы ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Среди погибших есть совсем юные балерины, одной из них было всего 22.
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Страшная авиакатастрофа унесла жизни 64 участников легендарного музыкального коллектива.  Хоровой ансамбль за исключением трех человек погиб в полном составе.  Концерт был запланирован небольшой, с минимальным музыкальным сопровождением.

Фото: https://www.facebook.com

Большинству из погибших танцовщиц не было и 30 лет. 22-летняя Ралина Гильманова по-настоящему "болела" своим делом. Девушка часто делилась в социальных сетях видео с выступлений ансамбля, всегда гордилась успехами своих коллег. В скором времени у артистки должна была состояться свадьба.

Ралина Гильманова. Фото: социальные сети24-летняя Дарья Трофимова также впервые летела в место военных действий. Девушка не интересовалась политикой и не совсем понимала, сколь рискованны подобные командировки. Как пишем "Комсомольская правда", муж Дарьи был категорически против того, что супруга летела в Сирию. У погибшей молодой женщины остался трехлетний ребенок.

Дарья Трофимова. Фото: социальные сети

Кумиром 19-летней Лилии Пырьевой была Майя Плисецкая. Последняя фотография девушки, опубликованная в социальных сетях, сделана с выступления ее любимого коллектива, ставшего для девушки настоящей семьей.

Лилия Пырьева. Фото: социальные сети

Молодые, красивые, полные надежд и жизненных планов. Все они знали, что выступление будет коротким. Все планировали в скором времени вернуться домой. Страницы в социальных сетях пестрят предпраздничными постами артистов. Юноши строили планы на предстоящую встречу Нового года, девушки делились идеями новогодних подарков. 26 декабря указом президента России Владимира Путина в стране объявлен траур.

Автор: Татьяна Озорнина25 декабря 2016, 22:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров разбившегося Ту-154

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