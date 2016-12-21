Как быстро убрать квартиру перед Новым годом

Перед новогодними праздниками обычно наступают самые хлопотные дни в году, когда не хватает времени ни на какие дела. Ведь нужно купить всем подарки, нарядить елку и подготовить квартиру к приходу гостей.

Самый простой и удобный вариант – это вызвать специалистов сервиса домашних услуг, которые уберут все сами и избавят от лишних хлопот. Впрочем, можно привести жилище в порядок и своими силами. Как это сделать с минимальными затратами времени и сил, Dni.Ru рассказали специалисты клининговой компании Helpstar.

Убраться за 60 минут

В лучшем случае об уборке вспоминают за сутки до появления гостей. Но порой бывают ситуации, когда в квартире бардак, потому что накануне вся семья стояла в очередях за красной икрой и шампанским, вечером – варили холодец, а потом замешивали салат оливье. И полночь уж близится, а вместе с ней и появление родственников на пороге, между тем дом находится в печальном состоянии и хочется просто на все махнуть рукой, как в знаменитом фильме "Анализируй это". Однако руки как раз лучше не опускать. Достаточно выделить два часа, чтобы создать идеальный порядок. Если же подключить всю семью, то справиться можно и за час, хотя это будет непросто.

Квартира как музей

Главное – не лениться. Очень важно, чтобы уборка не прекращалась ни на секунду. Никаких перерывов на чай, соцсети или телевизор – иначе процесс может растянуться на несколько часов.

Для начала необходимо определить фронт работ и обозначить для себя последовательность действий. Убираться нужно, будто вы пришли в музей и рассматриваете картины: по часовой стрелке и отдельно каждую комнату. Начинать лучше с жилых помещений – спальни, детской или гостиной, потом переходить к кухне и заканчивать процесс в ванной и прихожей. Также важно следить, чтобы уборка проходила сверху вниз. То есть вначале пыль вытирается на верхних поверхностях, а потом уже собирается пылесосом и влажной тряпкой.

Отступать больше некуда

Для начала нужно позаботиться обо всех грязных вещах – их стоит закинуть в стиральную машинку или корзину для белья. То же самое нужно сделать с постелью. Как только вы поймете, что нужно перестилать простыни, отвертеться от уборки и провести ее халтурно уже не получится чисто психологически. Процесс пошел.

Все разбросанные вещи нужно распределить по полкам в шкафах. Гладить ничего не надо – на это нет времени. Однако стоит потратить несколько минут, чтобы приготовить инвентарь. Все должно быть под рукой: тряпки, щетки и скребки. Для этого лучше надеть фартук с карманами, в которых все будет лежать, в том числе моющие средства. Например, в одном кармане будет находиться тряпка для пыли, а в другом – синтетическая салфетка для протирки зеркал и стеклянных поверхностей. Также вам понадобятся удобное ведро и швабра, которые можно будет перемещать по квартире.

Одной левой – не получится

Специалисты сервиса домашних услуг работают обычно двумя руками. Одной рукой моют, а другой – протирают. Держа в одной руке телефон, а в другой – тряпку, вы потратите гораздо больше времени. Чтобы убираться было веселее, включите музыку или позвоните кому-нибудь, используя наушники или автомобильный hands free – тогда и руки будут свободны, и уборка пойдет быстрее за интересной беседой.

Если времени совсем мало, то, конечно, можно отказаться от протирки шкафов на самом верху, где скапливается много пыли. Однако лучше все-таки это сделать, тем более что сэкономить удастся лишь пару минут. Удалив пыль со шкафов, протрите люстры, подоконники и батареи. Обратите внимание на открытые полки: по ним тоже стоит пройтись тряпкой. Не забудьте про стеклянные двери и зеркала, а также картины и фотографии на стенах – нужно протереть хотя бы рамы. После этого наступает очередь пылесоса, а после – влажной уборки.

Не отвлекайтесь на бумажки

Однако комнаты – это самое простое в квартире, если они, конечно, не захламлены вещами. Главное – не зацикливаться на том, что нужно выбросить, а что лучше оставить. Если вы будете перебирать каждую бумажку, опасаясь, что это важный номер телефона или какая-нибудь непросроченная страховка, то уборка может затянуться до конца новогодних праздников. Клинеры не выбрасывают ничего подозрительного, чтобы на помойке не оказалось что-то нужное: даже старые чеки аккуратно складываются в стопки. Поэтому разбором документов лучше заняться во время праздников, а пока их лучше просто убрать в какой-нибудь ящик.

Самые сложные места

Когда комнаты благоухают свежестью, пора приступать к кухне. Здесь работы будет немного больше, потому что помимо шкафов придется вымыть плиту и столешницу. Это может быть затруднительно, если все заставлено готовыми салатами или продуктами.

Особенно внимательно следите за моющими средствами и тряпками, чтобы случайно в еду не попала какая-нибудь едкая химия. На время уборки все съестное лучше спрятать в холодильник.

Уборка кухни также проводится сверху вниз. Особое внимание следует обратить на холодильник. Не поленитесь снять с него все магниты и тщательно их помыть, если позволяет материал, из которого они изготовлены. Так будет проще протирать дверцу. В результате ее блеск создаст ощущение, что на кухне проводилась генеральная уборка. Тщательно очистите от грязи резинку холодильника, для этого можно использовать небольшую щетку.

Ощущение чистоты создадут идеальная плита, фартук, столешница и раковина: пожалуй, именно этим местам стоит уделить наибольшее время. Один из секретов клинера — мыть все сразу очень тщательно, чтобы не наносить моющее средство по несколько раз. Для стеклокерамических плит используйте скребок. С газовых плит лучше снять конфорки, промыть их и оставить сушиться – до прихода гостей они точно высохнут. То же самое стоит сделать и с решетками. Пол на кухне также нужно пропылесосить и протереть.

Используйте моющие средства заранее

Напоследок останется вымыть ванную комнату, санузел и прихожую. Чтобы сэкономить время, унитаз, раковину и ванную профессиональные клинеры обычно заранее заливают моющим средством, пока домывают кухню. Оно растворяет грязь, и усилий для мытья понадобится гораздо меньше. Не поленитесь промыть пространство за унитазом – во многих квартирах там скапливаются грязь и пыль, которые не замечают хозяева, зато гости сразу обращают на это внимание. И, наконец, протрите пол в прихожей и вынесите мусор. Главное – не столкнуться по дороге со своими гостями, чтобы не испытать то, что итальянцы называют "конфузо". Встретив Новый год в убранной квартире, вы начнете его с чистого листа в атмосфере свежести.

Сервис домашних услуг Helpstar дарит новогодний подарок читателям Dni.Ru, желающим сэкономить собственное время и силы: при заказе первой уборки квартиры на сайте или по телефону вы получаете скидку 500 рублей по промокоду 500DNI.