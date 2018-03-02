Украинские джавелины и американское горе

Пентагон, Госдеп и Киев нашли способ немедленно отомстить Владимиру Путину за его жесткое послание Федеральному Собранию. Буквально через несколько часов после того, как президент закончил свою презентацию, в которой он показал порванную в клочья американскую систему ПРО, другая американская система – а именно бюрократический аппарат Белого Дома, придумал и реализовал страшную месть.



Американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона. "Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн, передает "Интерфакс".

Вот они джавелины. Я думаю в Киеве сейчас праздник, народные гулянья, салют, а на Майдане многотысячный митинг восторженных украинцев, которые скандируют лозунги в поддержку Порошенко. Нет? А че так? Холодно? Газпром газ отключил? Тарифы высокие, во власти ворье, вокруг мрак и беспросветность? МФВ кредитов не дает? Ай, нехорошо вышло, конечно, но зато есть джавелины! Ну, почти есть. Да, в кредит. Но зато каждый украинец теперь будет знать, что в далеких США Украину так любят, так поддерживают и так одобряют, что Украина получит почетное право коллективно пострадать за американские геополитические интересы. Это ли не счастье? Как это – Майдан стоял не за это? За это Майдан стоял, а кто скажет по другому – тот ватник, сепар и агент Путина.

Что хочется отметить в первую очередь: измельчали люди в Вашингтоне. Так и хочется сказать, покачивая головой: мелко, Хоботов, мелко (можно из фильма Покровские ворота видео вставить)! Ну где 210 несчастных джавелинов и где межконтинентальные ракеты неограниченной дальности или подводные ядерные дроны? Кстати, если у кого-то есть сомнения в том, что российская сторона ответит симметрично, то очень зря. Донбасс – это такое специальное место, там в старых шахтах и под кустами случайно находили не только легкое стрелковое вооружение, но и вполне приличные БТРы или даже танки. Если какой-нибудь "джавелин" действительно доедет до линии фронта, в чём есть определенные сомнения, то думаю, что донбасские добровольцы вдруг неожиданно найдут под каким-нибудь кустом какие-нибудь качественные противотанковые девайсы.

Помимо этого, я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. Эта поставка джавелинов, повторюсь, если она будет, далеко не означает, что украинскую армию бросят в последний и решительный бой против ЛДНР. Если бы действительно шла подготовка к чему-то подобному, то там были бы совсем другие цифры по количеству джавелинов. Дело в том, что сам комплекс состоит из пусковой установки и 6 ракет, и они вместе стоят примерно 1,3 миллиона долларов.

Если поделить сумму американского контракта на эту цену, то получается что этих джавелинов хватит на 216 выстрелов и то, если солдаты ВСУ вообще не будут тренироваться и все джавелины будут использовать только в бою. Мягко говоря не впечатляет. Нет, конечно, поддержать на главном направлении возможной атаки силы ВСУ таким количеством джавелином можно, но радикально изменить баланс сил – нельзя. Пока это напоминает попытку сделать приятное производителям джавелинов, а не масштабную подготовку к наступлению.

На это намекает еще и тот факт, что наши соседи по глобусу постоянно говорят, что джавелины им передадут, а американские источники четко пишут, что речь идет о продаже противотанковых комплексов. Пока все идет к тому, что "быстрая американская ответка" на выступление Путина окажется банальной операцией по распилу бабла под предлогом борьбы с российской агрессией. Впрочем, если американцам ну очень захочется устроить на Украине еще одну бойню, то я думаю, что после вчерашнего послания российского президента всем понятно, что в мясорубке будут перемолоты последние боеспособные части ВСУ. Я тут читал в некоторых западных СМИ, что прорывное российское вооружение еще не было протестировано в боевых условиях, и это по большому счету правда. Если украинская армия захочет на потеху Пентагону сыграть роль живой мишени, то почему бы и нет?

Да, кстати, для тех кто не полностью осознал новый расклад сил в мировой геополитике, спецпредставитель Путина по Украине Сурков, специально публично предложил назвать новую российскую ядерную ракету "Гиви". Это такой намек. Мне кажется, что нужно быть ну очень тупым, чтобы этот намек не понять. Конечно, пара десятков джавелинов буквально провоцирует украинских военных на проявление слабоумия и отваги, но может быть все-таки не стоит делать глупости?

Нам же не стоит об этом переживать. Наши оппоненты и соседи по глобусу любыми своими глупостями навредят разве что самим себе. А нам я предлагаю спокойно смотреть на то, как наши западные партнеры будут проходить все пять стадий принятия горя, в строгом соответствии с так называемой "моделью Кюблер-Росс".

Вот смотрите. Вчера было этап первый: отрицание. Писали, что рендер кривой, анимация не вставляет, ракеты на самом деле не летают, а Путин – врет. К ночи уже перешли ко второй стадии: злость и решили отправить джавелины в Киев. Потом нас ждет торг: ну какое-нибудь типично американское кидалово в стиле "а давайте мы вам сольем Порошенко, а вы Сарматы порежете на металлолом". Потом четвертая стадия – депрессия, это когда американцев пошлют куда подальше с их предложениями. И вот только в самом конце может быть, если все будет хорошо, произойдет этап номер пять – принятие неизбежности и начало нормальных переговоров. Нам спешить некуда, а наблюдать а американцами сейчас одно удовольствие. Предлагаю расслабиться и запастись попкорном.