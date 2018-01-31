Деньги привлекают секс

В нашем сознании давно сформировалось мнение – чем богаче человек, тем разнообразнее его личная жизнь. Когда дело касается секса, кажется, что все обеспеченные люди живут по принципу "одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю".

Про людей скромного достатка, напротив, говорят, что периодически наслаждаться новизной ощущений им мешает исключительно отсутствие денег. В подтверждение этому почти ежедневно медийные личности поражают наше воображение калейдоскопической сменой партнеров, а миллиардеры не без удовольствия демонстрируют своих новых пассий. Получается, что состоятельные люди не способны на долгосрочные отношения, а простые смертные являются образцом моральных ценностей и традиционных установок?

Но все не так однозначно. Неверно думать, что исключительно у всех богатых людей много любовников и любовниц. Однако такая тенденция все-таки есть.

Если проанализировать ситуацию, можно сделать несколько любопытных выводов. Во-первых, сексуальное разнообразие – это легкий и приятный способ снять напряжение, накапливаемое в процессе тяжелой работы. Люди успешные, в основном, много и напряженно трудятся, соответственно, им гораздо проще иметь удобных партнеров, которые под них подстроятся, будут постоянно доступны и необременительны. Во-вторых, если у богатого человека рядом нет надежного партнера, который чувствует все его уязвимые места, то такой человек двигается в другие отношения, не прерывая предыдущие. Это усугубляется тем фактом, что в определенных сферах любовники и любовницы, зачастую, это обязательные элементы статуса. Такое поведение поощряется социумом.

Специалисты также уверены, что некоторые чрезмерно богатые люди, регулярно меняющие спутников и спутниц жизни, застряли в пубертатном возрасте, когда считается, что частыми сексуальными контактами можно доказать себе и окружающим свою зрелость и состоятельность. У таких людей на модель сексуального поведения влияют подростковые ценности. В этом случае о долгосрочных стабильных отношениях говорить не приходится.

Если же обратить внимание на личную жизнь в звездном сообществе, то здесь и вовсе неповторимые представления о высоких чувствах. Их продолжительность, по анализу психологов, зависит от перепадов настроения и творческих кризисов, которые, как правило, проходят с появлением нового партнера. Не секрет, что творческому человеку необходимы романтическое разнообразие и смена чувств, поэтому на продолжительность любовных связей влияет не механизм обеспеченности, а вдохновение.

Вдобавок, с каждым днем увеличивается число людей, которые ориентированы на жизнь для себя. В этом случае недолгая связь с богатым человеком достаточно приятна и необременительна. Когда в паре нет совместной собственности или общих детей, партнеров фактически ничего не связывает.

При улучшении финансового положения и появлении достатка возникает идея разнообразить свою сексуальную жизнь, так как здесь возобладает желание насладиться своими деньгами в полной мере, не утруждая себя дополнительными обязательствами. Переходя на другой уровень достижений, человек не сразу понимает, как жить и по каким правилам играть в новых обстоятельствах, поэтому он реализует все свои киношные представления о красивой жизни.

Утверждения, что малообеспеченные люди больше склонны хранить верность, чем богатые, также спорны. Ошибочно полагать, что все бедные поголовно верны своим половинкам. Аналитический подход к психотипам людей низкого достатка несколько относителен, ведь выживать всегда легче вдвоем, чем по отдельности. Поэтому верность может быть продиктована не только внутренними ценностями и моральными устоями, но и базовыми потребностями. В условиях выживания развлекать себя дополнительными радостями, как правило, нецелесообразно и чревато. К тому же, люди менее обеспеченные не обладают таким количество согласных на сексуальный контакт, каким могут похвастаться люди более высокого финансового положения. Трудности, в большинстве случаев, заставляют семью сплотиться. Чем хуже финансовая ситуация, тем крепче пара.

По данным последних исследований в области полигамии и моногамии на продолжительность отношений, в большей степени, влияют два основных фактора. Первый – это проявление уважения и благодарности друг к другу, когда позитивное восприятие партнера больше сконцентрировано на выражении признательности, нежели на критике. Стабильные пары фиксируются на позитиве, нестабильные – на негативе. Второй – сочетание финансовых темпераментов. Например, человек, который ориентирован на гедонизм и все радости жизни, вряд ли сможет ужиться с человеком, который настроен на сбережения и постоянную экономию. Финансовое положение также влияет на длительность отношений, но в индивидуальном порядке. Прежде всего, все зависит от человека.