Сегодня перед нами развернулась, пожалуй, самая скучная из всех избирательных кампаний за последние годы. Впрочем, хочется спросить жителей современной России – так ли это плохо? Так ли плохо, что на площадях не рвут на груди рубахи, не бьют морды и не расчехляют стволы? Так ли плохо, что партии (по крайней мере, партия власти) обсуждают со своими группами сторонников вопросы благоустройства улиц и дворов, а также сноса ветхих зданий и строительства зданий новых? В конце концов, разве не к этому мы стремились, когда строили новую политическую систему? Чтобы без надрыва, без истерик, без того, чтобы ставить страну на грань раскола перед выбором между плохим и худшим?

Когда честно даешь себе ответ на все эти вопросы, тут же становится понятны и результаты "Единой России", которые, вполне можно прогнозировать, опять позволят партии занять доминирующее положение по итогам всех муниципальных и региональных избирательных кампаний. Потому, что ведь, именно эта политика – тихая, спокойная, направленная на решение твоих личных проблем, проблем твоего соседа, твоего многоквартирного дома и твоего квартала, как раз и представлялась нам многие десятилетия недостижимым идеалом. Типа как на Западе.



При этом, вполне очевидно, что куш получает тот, кто для этого делает больше всего. Кто суетится, кто ходит к избирателям и общается с ними, кто слушает их и слышит. Собственно, опять же, по данному критерию, понятно, почему побеждает "Единая Россия".

Пока остальные партии занимались тихой спячкой и ожиданиями того, что Григорий Явлинский выдвинется на выборах президента в 2018 году, единороссы спокойно проводили праймериз. На предварительном голосовании, кстати, члены партии 15 тысяч раз встречались с избирателями. То есть это 15 тысяч контактов с группами по 5-10 человек. Это привлечение собственного актива. И мобилизация сторонников. Неудивительно, что, хотя никто никаких требований не ставил, явка на праймериз по некоторым регионам была даже чуть выше, чем за год до того в ходе федеральной кампании.





Пока партия власти встречалась с избирателями, а ее руководство посещало десятки регионов, конкуренты занимались тем, что обсуждали, кто выгнал Навального с митинга против реновации. Сколько регионов за тот же срок посетили Сергей Миронов и Геннадий Зюганов? В нынешних выборах участвуют 25 различных партий. Много ли мы о них слышали, если не считать ЛДПР с их лидером-энерджайзером?

75 кандидатов от 14 партий принимают участие в выборах губернаторов. По 10 кандидатов на место каждого регионального депутата от 18 партий зафиксировано на выборах Законодательных собраний. Такое же примерно соотношение и на выборах в муниципальные органы власти административных центров российских регионов. Там тоже по 10 кандидатов на место (всего разыгрывается 3677 мандатов) и число партий сравнимое – 17.

Таким образом, можно спокойно констатировать, что на фоне того, как избирательная кампания приобретает все большую чистоту, все более формализуется, все четче соответствует духе и букве закона, остается все меньше и меньше тем, которые разъединяют наше общество и ведут на баррикады. В этой ситуации очевидно, в выигрышном положении оказывается та политическая сила, которая предложит избирателю наиболее близкие его чаяниям идеи и решения.





Причем, надо отдавать отчет в том, что, после того как жизнь в стране в целом "устаканилась" и гражданам не приходится каждый день бороться за выживание как себя, так и государства, избирателей все больше интересует не идеологические нюансы, а ответы на простые вопросы, как улучшить нашу жизнь здесь и сейчас, а не в некоем счастливом будущем при справедливом коммунизме. Собственно, в умении отвечать на этот вопрос и заключается секрет постоянного лидерства "Единой России".