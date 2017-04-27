5 самых громких провалов Кремниевой долины

Провалы в Кремниевой долине превратились уже даже не в культ, а в фетиш. Известный венчурный инвестор Марк Андрессен в интервью The Wall Street Journal называет провалы мемом Силиконовой долины, а колумнист BBC Эрик Вайнер вспоминает о традиции проводить Failcon – конференцию, где участники рассказывают о собственных неудачах.

Вашему вниманию – пять поучительных историй о громких провалах предпринимателей, работавших в Калифорнии.

Yahoo

Yahoo называют рекордсменом по количеству неправильных решений. Дважды они могли поглотить Google, но не стали этого делать. Позже компания отказалась купить Facebook, посчитав цену в 1 миллиард долларов завышенной. Для сравнения: по состоянию на апрель 2017-го капитализация социальной сети (NASDAQ: FB) составляет 420 миллиардов долларов. По информации "РБК", только за первый квартал прошлого года компания заработала 1,5 миллиарда долларов чистой прибыли.

Об этих и других ошибках Yahoo пишет в отдельной статье Econsultancy. Впрочем, они не единственный ресурс, выпускающий объемные материалы о провалах некогда известного поисковика. Google по запросу "Yahoo mistakes" выдает 24,1 миллионов результатов. Кстати, сам Yahoo предлагает заменить этот запрос на "Google mistakes", что не очень-то вписывается в принятый в Кремниевой Долине культ собственных ошибок.

Groupon

Сервис коллективных скидок Groupon – пример "американских горок" на бирже. С момента запуска в 2008 году проект записывали то в успешные, то в провальные, то в "возродившиеся из пепла".

Сервис заработал популярность и вышел на биржу через два года после основания, но компания тогда была убыточной. 700 миллионов долларов, полученные на IPO, не спасли Groupon: с каждым кварталом компания выпускала все новые и новые отчеты с неутешительными цифрами. Стоимость акций сервиса "скачет" все то время, что проект существует. В 2012-м цена акции NASDAQ: GRPN составляла почти 12 долларов, через год – 2,76 долларов (антирекорд для Groupon). После сокрушительного провала дела пошли вгору, и в сентябре 2013 года акции компании торговались по 12,64 доллара. Успех был недолгим: последовавший за ним спад не прекращается по сей день. В апреле 2017-го стоимость акции NASDAQ: GRPN составляет 3,89 доллара, а капитализация проекта оценивается в 2,18 миллиардов долларов. Для компании, работающей в 48 странах, это не особенно впечатляющие цифры.

Основателя Groupon Эндрю Мейсона в 2012-м канал CNBC называл "худшим СЕО в мире". Через год, после публикации особо провального квартального отчета, его уволили из компании, и в прощальном письме руководитель принял ответственность за все неудачи проекта на себя. Но, судя по дальнейшей судьбе компании, дело было не только в Мейсоне. Кстати, сам Эндрю после увольнения успел записать альбом Hardly Workin’, а в 2015-м запустил приложение для аудиоэкскурсий Detour.

Secret

Приложение для анонимных публикаций Secret завоевало славу дважды: сначала – как потрясающе успешный проект, позже – как сервис для сплетен и оскорблений. Компанию основали в 2013 году Дэвид Байтау и Крис Баден-Векслер. Байтау до этого работал с Джеком Дорси, а еще несколько лет разрабатывал Google Plus и Google Wave. Он и пригласил своего будущего партнера в Google, где они успели сдружиться и начали работать над совместными проектами.

Прообразом Secret стал Whispr – мессенджер для отправки анонимных сообщений. Проект не заинтересовал инвесторов, и тогда создатели решили сменить концепцию: они "переформатировали" свое детище в социальную сеть для секретов, придумали новое название и уже через несколько месяцев получили 1,4 миллиона долларов инвестиций. В числе инвесторов был, в частности, фонд Google Ventures.

После релиза сервис Secret быстро набрал популярность, стартап выходил на новые рынки. Но меньше чем через год инвесторы и СМИ стали выражать недовольство проектом: оказалось, что пользователи пишут слишком много гадостей, и 150 модераторов не успевают следить за контентом. Издание Hyser приводит, например, нелестные высказывания Марка Андриссена и президента Y Combinator Сэма Альтмана. Дошло даже до того, что Apple, по требованию бразильских властей, впервые использовала функцию kill switch, чтобы удалить приложение со всех устройств местных iOS-пользователей. На волне критики у Secret начались проблемы с финансированием, и в 2015 году оба фаундера покинули проект, выручив за свои акции по 3 миллиона долларов каждый и еще 6 миллионов – на оплату долгов.

Clinkle

Историю проекта Clinkle, основанного в 2011 году, журнал Business Insider назвал катастрофой. И вполне заслуженно. Детище 19-летнего Лукаса Дюплана позиционировалось как приложение для удобных бесконтактных платежей. Технология позволяла передавать деньги на расположенные поблизости устройства с помощью ультразвука. Это казалось гениальной идеей.

Дюплан держал подробности проекта в тайне, и несколько лет работал над технологией. Это были серьезные разработки с привлечением немалых инвестиций. Сначала с помощью венчурных фондов и частных инвесторов проект собрал 25 миллионов долларов – рекорд для стадии pre-seed. Потом еще 5 миллионов выделил фонд Ричарда Бренсона StandX. Clinkle называли самой интригующей разработкой Кремниевой Долины.

Когда количество предзаказов на приложение превысило 100 тысяч, компания арендовала "патибас" и устроила вечеринку для сотрудников. А через пару дней большинство из них уволили. Оказалось, у компании начался сильнейший кризис. Выйти из него не помог ни приход в команду бывшего CFO Netflix Барри Маккарти, ни участие "ветерана" Yahoo Чи-Чао Чанга. Выяснилось, что приложение путает собственный сигнал со звуком работающего блендера, катастрофически долго загружается и в момент садит батарею. Идея так и осталась концептом, хотя звучала очень хорошо.

Bessemer Venture Partners

Провалами могут "похвастаться" не только продуктовые компании, но и венчурные капиталисты. В 1999-м Ларри Пейдж и Сергей Брин арендовали гараж у Сьюзен Войчицки – подруги Дэвида Ковэна из Bessemer VP. Войчицки несколько раз пыталась познакомить Ковэна с "двумя реально умными студентами, которые пишут поисковый движок", но тот только отшучивался. Инвестор говорил, что уже не знает, как бы покинуть дом своей подруги, не проходя мимо гаража.

Реакция Дэвида Ковэна не была чем-то особенным. Когда Сьюзен Войчицки оставила работу в Intel ради перехода в Google, будучи на четвертом месяце беременности, все называли ее сумасшедшей. Теперь Войчицки является одной из самых влиятельных женщин в IT. Сама она считает решение присоединиться к команде Google самым правильным в своей жизни: позже женщина много лет занимала пост вице-президента компании, затем возглавила Youtube. Собственно, она и подала идею купить сервис.

Надо отдать должное Bessemer Venture Partners, они умеют признавать ошибки. Через много лет на официальном сайте компании появилось антипортфолио – список успешных проектов, в которые Bessemer VP в свое время отказались инвестировать. Кроме Google, в этом списке значатся Apple, Ebay, Facebook, FedEx, Intel, PayPal, Tesla и другие.

Провалы – такая же часть жизни Кремниевой Долины, как и успешные проекты. Известный предприниматель Стив Бланк даже иронизировал, что в Кремниевой Долине предпринимателей, переживших крупную неудачу, называют "опытными". Напоследок приведу цитату из интервью Бланка для Zillion: "В Кремниевой долине провал равен опыту. Наша культура позволяет нам много раз "стрелять в цель". Мы лучше как предприниматели, не потому что умнее […], а потому что наша культура разрешает провалиться, встать и попробовать снова. И именно это делает нас продуктивнее. Это вопрос культуры, а не ума".