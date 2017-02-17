Проблемы знаменитых папиных дочек

Принято считать, что папина дочка – это избалованная девочка, с малых лет получающая опыт безусловной и щедрой любви и пример правильного мужского отношения. Девочка, не знающая слов "нет" и "нельзя", не видевшая отказа, запрета и строгости.

Обожаемая принцесса, рано усвоившая, что краше, лучше, румянеe и белее нет никого в целом свете. И, конечно, в ответ бесконечно обожающая отца, с которым у нее выстроены свои, отдельные и самые важные в жизни отношения. Но что, если так можно назвать и совсем других женщин – неуверенных в себе, бесконечно чего-то ищущих и зацикленных на том, чтобы любой ценой доказать свои достоинства?

Взрослых папиных дочек можно разделить на четыре типа, хотя в жизни, конечно, чаще встречаются их комбинации.

Излучающие. У них были прекрасные отношения с отцами: их баловали, их капризам потакали. Папы действительно очень их любят и относятся к ним, как к маленьким женщинам, как бы поднимая до своего взрослого уровня. Привыкнув к такой модели, девочка ищет ее всю дальнейшую жизнь и делает все, чтобы нравиться всем вокруг и вызывать восхищение.

Страдающие. Их отцы были авторитарными и жесткими. Этих девочек воспитывали в строгости и наказывали за малейшую провинность. Что же странного в том, что в дальнейшем они привыкают к такому жесткому стилю отношений и стараются угодить всем вокруг. И при этом живут с постоянным чувством вины, словно всегда в чем-то неправы и все делают не так. Они стремятся предусмотреть любую оплошность, предупредить любое желание и остро хотят понравиться, чтобы наконец-то почувствовать себя "хорошими".

Ответственные. У их отцов были какие-то серьезные проблемы, требовавшие сочувствия и поддержки – болезнь или несчастливый брак. Дочери рано учатся жалеть и стараются если не спасти отца, то как-то облегчить ему жизнь. Это часто приводит к конфликтам с матерью – та воспринимается как соперница: "Я лучше тебя! Я была бы ему лучшей женой! Ты совсем не любишь и не понимаешь его, значит, это буду делать я!". И она старается стать самой лучшей дочерью на свете.

Тоскующие. Те, у кого отцов фактически не было. Он либо отсутствовал в семье, либо был эмоционально холоден, закрыт и отстранен. Дочери остро не хватало мужской "обратной связи" – и в результате она часто не уверена в себе, противоречива, импульсивна и порой избыточно стремится понравиться другим.

Когда дочь окончательно уходит в собственную независимую жизнь, где отец – неотъемлемая и важная часть, но не центр Вселенной? На самом деле, на этот счет существует вполне рабочая теория. Ее, пожалуй, лучше всего иллюстрирует американская и европейская свадебная традиция, которую мы так часто видим в кино. Церемония, священник готов начинать, жених ожидает невесту у алтаря, и она подходит к нему под руку с отцом. Доведя дочь до будущего мужа, отец бережно снимает ее руку со своего локтя и тихо отходит в сторонку, занимая место на родительской скамье. Он – мужчина, защитник, опора и пример – завершил свою часть пути, дальше рядом с его взрослой девочкой будет ее избранник и партнер, и они пойдут по уже совсем другой дороге.

Именно на любимых родителях дети тренируют зачатки навыков поведения в качестве будущих жен и мужей.

Собственно, этот ритуал точнейшим образом описывает отношения отца и дочери. Папа – первый мужской герой в ее жизни, образец определенного поведения и, как следствие, один из главных авторов сценария ее женской судьбы, который закладывается в возрасте от 3-4 до 6-7 лет, когда ребенок в игре усваивает разные социальные роли, в том числе, и семейные роли в соответствии со своим полом. Иногда эту стадию социального развития ребенка называют "семейным романом", ведь именно на любимых родителях дети тренируют зачатки навыков поведения в качестве будущих жен и мужей.

Помните так умиляющие нас "папочка, а когда я вырасту, ты женишься на мне?". Когда отец без лишней ажитации, спокойно и с любовью "отражает" дочь как очаровательную принцессу, которой все удается – и прически, и выбор нарядов, и помощь маме по хозяйству, и первые кулинарные эксперименты, и опыт преданной дружбы, и умение самостоятельно принимать решения, – из нее вырастает девушка самодостаточная и уверенная в себе, готовая свободно строить доверительные отношения с мужчиной или прекрасно чувствовать себя в одиночестве, если судьбоносная встреча еще не произошла. И наоборот, чрезмерное превознесение дочери и себя самого как лучшего и единственного ее друга, либо другие крайности, вроде излишней строгости или холодного дистанцирования со стороны отца, вынуждают ее во взрослой жизни либо напряженно выискивать среди поклонников такого, кто хоть немного напоминал бы любимого папочку (как правило, тщетно), либо перебирать отношения в поисках того, кто опроверг бы клеймо ничтожества и ничем не привлекательного создания, оставленное в ее душе холодностью или жестокостью отца. Вот это "застревание", недоигранность в позитивном ключе на стадии "семейного романа" и порождает "папиных дочек", ищущих в мужчинах "добрых отцов".

Узнали кого-то из знакомых? Конечно, комбинаций этих типажей может быть много. А пока я покажу вам, как это может реализовываться, на примере наших знаменитостей. Сразу оговорим: сведения о них доступны в открытых источниках, на них я и основывалась в своих размышлениях.

Излучающая и ответственная Ксения Собчак. Эталонная папина дочка, всегда с гордостью говорящая об этом. Обстоятельства ее биографии широко известны. Папа, Анатолий Собчак, – легендарный политик, юрист, первый постсоветский мэр Санкт-Петербурга. Мама, Людмила Нарусова, – вузовский преподаватель. Обеспеченное детство в интеллигентной семье, кружки, языки, весь необходимый набор возможностей. Мама – сторонница скорее сдержанности и строгого воспитания, папа – мягкий и лояльный старший друг. К тому же он – главная гордость подрастающей дочери, знаменитый, уважаемый, сильный…

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 12 2017 в 2:03 PST

Мы не можем себе представить, что чувствует девятнадцатилетняя девушка, потерявшая любимого отца. Даже если пережили такое же горе – все равно пережили по-своему. Можно лишь догадываться, что дальнейшие поступки Ксении – ее становление в профессии, ее поиски любви, формирование этических позиций – были и данью памяти и уважения Анатолию Александровичу, и попыткой в одиночестве пройти тот путь развития, на котором он больше не мог идти с ней рядом, крепко держа за руку.

Когда папина дочка теряет отца, ее попытки найти себя в опустевшем мире бывают очень разными – тут и эксперименты с внешностью, и вызывающее поведение, и даже желание вызвать на себя агрессию и привлечь негативное внимание, эпатаж и протестный имидж, выбор мужчин из разных сфер жизни, но всегда статусных и профессиональных… Ведь мужчины, обладающие властью и деньгами, тоже могут представлять собой замену отца. А негатив в адрес сильного человека способен не разрушать, а подпитывать отрицательной энергией.

Как бы там ни было, Ксении удалось выйти из своих поисков с честью. Как минимум потому, что – в отличие от тех, кто искал стабильности в мужчине, – она сделала ставку на профессиональное становление, сумев найти иное видение своего развития.

От представителя такой семьи, дочери птицы такого полета автоматически ждут, что она и сама взлетит высоко. И, наверное, понять ее может только человек, знающий, каково быть ребенком знаменитых родителей и строить собственную независимую судьбу. Максим Виторган это знал. А еще оказался способен принимать и видеть в любимой женщине девочку, которой нужно просто ничего не требующее тепло и надежное плечо. Это и стало переходом к новой главе, к возможности в полной мере узнать себя, расслабиться, довериться и почувствовать в себе готовность стать женой и матерью.

Страдающая и тоскующая Анфиса Чехова. В лучезарной ведущей даже опытный глаз не разглядит намека на детскую грусть. Если не познакомиться с ее биографией. Отец Анфисы Александр Корчунов – яркая личность. Спортсмен, бизнесмен, в 90-х – телохранитель и личный водитель Владимира Жириновского, впоследствии разочаровавшийся в политике и ушедший в кришнаиты. С мамой Анфисы он развелся, когда девочке было всего четыре года.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Фев 9 2017 в 5:12 PST

Впоследствии она описывала отца как человека жесткого и требовательного, из-за которого маме приходилось много работать. Но годы разлуки исподволь формировали детскую надежду заслужить любовь отца. Увы, это никогда не получалось – ради него Анфиса писала стихи и занималась каратэ, но ей никогда не доставалось даже скупой похвалы.

Обида была настолько сильна, что в 16 лет, получая паспорт, она сменила имя и фамилию на Анфису Чехову. А в 17 лет с готовностью приняла предложение отца ставить спектакли и играть в его кришнаитском театре. Это оливковая ветвь, он оценил, он поверил в нее! И своей работой Анфиса сама пыталась сделать отцу подарок и оправдать его доверие. Тщетно.

Холод и отстраненность отца никуда не исчезали, и в какой-то момент Анфиса остро ощутила: ее дар отвергли. Это – тот самый момент, когда папина дочка окончательно становится таковой, стремясь доказать "назло", что добьется всего и сама, и что она стоит любви, признания, похвалы. Громкие телевизионные проекты, работа в театре, пение, модная одежда – вопреки стереотипам о модных стандартах девушку признали одной из самых сексапильных красавиц. Но главное – удивительная способность владеть собой и демонстрировать миру только успех и счастье.

Жизненные поиски Анфисы похожи на череду разнообразных попыток предъявить себя миру. Сильный характер, яркость и жизнелюбие родом, скорее, из "вопреки", чем "благодаря". Она преодолевала препятствия, делала карьеру, искала свой оригинальный образ и, в конце концов, своего мужчину, с которым уютно, спокойно и надежно.

Именно уверенности в тепле и поддержке близкого человека ей не хватало, и от Гурама она их, наконец, получила. Здесь и закончилась глава, в которой отец был смыслом и целью. О том, что Анфисе удалось совершить переход от папиной дочки к независимой и свободной женщине, свидетельствует ее мудрая реакция на обидный поступок Александра. Узнав, что отец дурно отзывается о ней на ток-шоу, дочь услышала от него прямое объяснение: он пытается заработать на ее имени. Но теперь Анфиса со вздохом приняла это как данность и просто отвела отцу подобающее место в своей жизни. Так или иначе, отец всегда будет вызывать в дочери глубокие чувства: благодарность, если он в полной мере был, – или боль, непонимание, удивление, если он отказался быть. Просто в каком-то возрасте некоторые из нас соглашаются с его решением, обретая способность принять этот выбор как факт его и своей биографии. Тогда-то и появляется возможность идти дальше по СВОЕЙ дороге.

Ответственная и тоскующая Анастасия Волочкова. Дочь профессионального спортсмена, тренера, чемпиона СССР по настольному теннису. Юрий и Тамара Волочковы развелись, когда дочь была подростком, но остались любящими родителями для своего единственного ребенка. Оба поддержали желание Анастасии стать балериной. При этом в училище ее приняли с испытательным сроком, не видя особенного таланта. Однако поразительная целеустремленность и трудолюбие Анастасии, помноженные на желание порадовать родителей, на тренерские навыки отца и мечту матери видеть свою дочь успешной балериной, совершили чудо и со временем привели ее к статусу примы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 16 2017 в 11:43 PST

Но, как всякий слишком усердный ученик, в какой-то момент она соскучилась по заботе и похвале "просто так". Она всегда тепло и благодарно говорит о родителях, но в то же время в ней иногда проглядывает напряжение ребенка, который всегда недостаточно старается. Поиск "мужчины мечты" – типичная история папиных дочек, и Анастасия – не исключение. Как публичный человек, она впускает множество незнакомых людей в свою жизнь и ищет наилучший образ себя, предлагая контрастные образы то раскованности, то сдержанного благородства. Это тоже присуще папиным дочкам – поиск той версии себя, которая, наконец, поможет выстроить долгожданную дружбу. И именно на этапе обратной реакции публики Анастасия обнаруживает еще и беззащитность, неожиданную при жесточайшей школе, которую ей довелось пройти.

И все-таки жизнь порой совершает удивительные повороты – и мы узнаем, что уже несколько лет Анастасия поддерживает отца после тяжелого инсульта, и теперь, наконец, получает в полной мере ту нежность и благодарность, в которой так остро нуждается любая "папина дочка".

Ответственная и страдающая Даная Пригожина. Самая юная из наших героинь, в детстве знала только благополучие и заботу. Папа – успешный продюсер, мама реализовывала себя в карьере жены. В такой семье младшая дочь изначально обретает статус принцессы. К сожалению – лишь до момента, когда отец уходит и создает новую семью, счастливую, известную, благополучную, в которой есть общее дело и – другие дети. И, хотя разводятся Мужчина и Женщина, а не Папа и Мама, недоговоренности и взаимные претензии бывших партнеров неизбежно сказываются на детях.

Публикация от Danaya Prigozhina (@danaya_prigozhina) Фев 3 2017 в 7:33 PST

Даная не стала исключением: "очень жду и люблю папу, очень жалею маму", "почему он все время сравнивает, ведь мы не хуже", – история на разрыв аорты. И с ее взрослением ситуация только усложнялась: рано лишившись безраздельного внимания и общества отца, необходимого для женского становления, – и при этом получающая много критики, вместо признания достоинств и принятия, плюс, к тому же, вынужденная конкурировать с другими его детьми, Даная выбрала линию поведения, которое со стороны могло показаться хаотичным и эпатажным.

Причиной импульсивного поведения часто бывает неосознанное желание привлечь внимание: например, через рискованные поступки, публичность которых заставит отца реагировать. Вот только отец, с его деятельной победительной натурой, жертву ставит невысоко, ему по нраву самодостаточные личности.

Жизнь рядом с Валерий, звездой первой величины, красавицей и бесспорным талантом подняла "планку" на самый верх. Краеугольным камнем, наверное, стал и возраст Данаи. Подросткам живется непросто, но не менее трудно приходится их родителям. Поиск общего языка раз за разом заканчивается неудачей. Зная, как папа дорожит профессией, Даная попробовала себя в пении – в надежде, что ее попытка будет оценена, что ей помогут, как помогли дочери Валерии Анне. Вот только она не учла, что в случае с собственным отцом получит не автоматическую протекцию, а требовательность, возведенную в высокую степень: так, по максимальным профессиональным канонам, привык работать сам Пригожин.

Но в дальнейшем Данае удалось нащупать другой путь – путь достижений. Поступление в институт, самостоятельный заработок – работа мастером по маникюру, демонстративный отказ от каких-либо просьб о деньгах или машине, стремление привести себя в форму… Возможно, именно этот путь принесет ей интерес, поддержку и гордость отца. На место "вот, от кого ты отказался!" придет "я сделала это, посмотри, у меня получилось!". И из кокона растерянной папиной дочки родится восхитительная бабочка.

Папина дочка – звание, которое не нужно заслуживать, оно присваивается от рождения. Главное – "не застрять" в этом состоянии, научившись вовремя разделять восприятие отца и мужчины.

Какие-то ожидания относятся к папе, какие-то – к партнеру. И если мы не доигрываем первую свою главную роль, потому что второй главный герой, отец, не является на съемки, нам придется идти самим. Вот только на этом пути искать в каждом партнере отца – не выход, иначе собственная взрослая жизнь превратится в бесконечные попытки что-то доказать и что-то заслужить у своего прошлого. Наша задача – научиться радоваться настоящему и строить самые прекрасные планы на будущее.

Оглянувшись от алтаря на родительскую скамью, мы можем обнаружить, что место папы пустует. А может быть, он сидит там, сдержанный и прохладный, совсем нас не знающий. Или смущенно опускает глаза, потому что знает, что его уроки нам пришлось учить самим. Или улыбается нам, излучая нежность и гордость. Расставаясь с ролью папиной дочки, стоит просто сказать "спасибо". За все, чего мы достигли – благодаря или вопреки им.